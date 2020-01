Jim Lehrer: «PBS NewsHour» Anchor Dead – Nécrologie

Jim Lehrer, qui a cofondé PBS NewsHour et a servi de point d’ancrage pendant près de quatre décennies, est décédé jeudi. Judy Woodruff, présentatrice et rédactrice en chef de NewsHour, a rapporté la triste nouvelle sur le site Web de la diffusion.

Lehrer et Robert MacNeil ont commencé NewsHour en 1975. Lehrer continuerait à ancrer le journal de nuit pour les 36 années suivantes.

“J’ai le cœur brisé par la perte de quelqu’un qui était au cœur de ma vie professionnelle, un mentor pour moi et quelqu’un dont je chéris l’amitié depuis des décennies”, a déclaré Woodruff dans un communiqué. “Je l’ai considéré comme la norme pour un journalisme juste, approfondi et réfléchi et je connais d’innombrables autres personnes qui pensent la même chose.”

La carrière télévisuelle de Lehrer a commencé à la station publique KERA de Dallas. Plus tard, il est devenu correspondant du National Public Affairs Center for Television, où MacNeil et lui ont commencé à couvrir les audiences du Watergate en 1973. Le duo s’est fait connaître non seulement pour ses reportages sur les débats mais aussi pour ses analyses qui ont aidé les téléspectateurs à démêler les témoignages compliqués. .

Cette couverture a donné naissance au rapport Robert MacNeil, qui est devenu le rapport MacNeil / Lehrer. Le programme est passé à une heure en 1983, date à laquelle il est devenu The MacNeil / Lehrer NewsHour. Lehrer a repris l’émission, sous le nouveau nom The NewsHour avec Jim Lehrer, lorsque MacNeil a pris sa retraite en 1995.

En plus d’interviewer des personnalités mondiales importantes au fil des ans, Lehrer a modéré plusieurs débats présidentiels américains.

Il laisse dans le deuil son épouse, Kate, trois filles et plusieurs petits-enfants.