Jim Starlin défend son assistant après des attaques en contractant un coronavirus

Après que Jaime Hodge James, l’assistant du célèbre écrivain de bandes dessinées Jim Starlin, qui a créé Thanos lui-même, a révélé sur les réseaux sociaux qu’il avait contracté le coronavirus Covid-19 après avoir assisté à La Mole 2020, il semble qu’il ait commencé à souffrir de harcèlement parce que Elle a été à tort blâmée pour sa mauvaise participation à la convention de bande dessinée qui a eu lieu les 13, 14 et 15 mars à Mexico.

Cependant, via son compte Facebook officiel, l’artiste Marvel est venu à la défense de Hodge, s’assurant que son assistant était en bonne santé avant d’avoir assisté à La Mole.

Voici la déclaration de Starlin:

«À tous les individus non informés qui reprochent à Jamie Jameson d’avoir amené le coronavirus à La Mole Comic Con, ils ont tort! Tout au long de la convention, j’étais en contact étroit avec Jaime, en fait elle me nourrissait d’Airbornes. Je n’ai pas contracté le virus car elle ne l’avait pas alors. De toute évidence, il a contracté le virus plus tard. Alors abaissez votre dos et concentrez votre attention sur des efforts utiles. Pointer avec votre doigt est une perte de temps. Consacrez votre énergie à vous renseigner sur ce à quoi nous sommes confrontés et nous prenons des mesures pour vous protéger, vous et vos proches, de tomber malade », a-t-il écrit.

Hodge a révélé le 21 mars qu’il avait été testé positif à la nouvelle épidémie de coronavirus. Même elle a souligné qu’elle avait commencé à avoir des symptômes après son retour d’un voyage. Il est actuellement isolé dans sa propre maison.