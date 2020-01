Jiménez Losantos, sur son passé communiste et le terrible événement qui a marqué sa vie: “Ils m’ont tiré dessus”

L’annonceur Federico Jiménez Losantos a ouvert les portes de sa maison à Bertín Osborne pour parler de quelque chose qu’il n’a pas très habitué à ses auditeurs, sa vie personnelle. L’interview a été incluse dans le programme du vendredi 24 janvier de “ Ma maison est à toi ” et en elle, le chanteur a passé en revue avec Losantos le présent du pays, où le climat politique qui vit en Catalogne ne pouvait pas manquer, pourquoi son rejet du communisme ou comment est sa vie avec sa femme, Maria.

Bertín Osborne et Federico Jiménez Losantos discutant dans ‘Ma maison est à toi’

La rencontre avec Osborne était un voyage dans son enfance, le journaliste a rappelé avec l’animateur de télévision comment sa jeunesse était étudiante de José Antonio Labordeta ainsi que l’environnement dans lequel il a grandi. deux parents de côtés différents. Et bien que dans sa jeunesse il ait été clair sur ses idées politiques, plus que sur les gauches, il a également révélé à Bertin la raison qui l’a conduit à rompre avec le communisme. Après son voyage en Chine et voir de ses propres yeux le genre de vie qui y était vécu, ainsi que le manque de liberté qui manquait à la population, Losantos a raconté au chanteur la décision difficile qu’il a prise et qui marquera sa vie à partir de ce moment: “C’est là Je suis devenu anticommuniste sentimental et scientifique“.

Dans son interview, le présentateur de radio vétéran a admis à Osborne qu’il “a sept vies” pour avoir survécu à plusieurs coups de la vie, comme quand il était sur le point de mourir avec seulement sept ans: “J’ai plus de vies que de chats. À sept ans, j’étais très maigre, mais j’avais beaucoup de génie. A Teruel, nous sommes sortis comme ça. Et le médecin a pensé que j’avais tort et il m’a soigné. Je suis tombé au lit pendant trois mois pour une mauvaise dose de ce médicament jusqu’à ce que mon père m’a emmené chez un autre médecin. Depuis lors, ma confiance dans la médecine est totale, chez les médecins moins“.

Le jour de son enlèvement

Le journaliste a également parlé de l’un des épisodes les plus choquants de sa vie et a révélé à Bertín que a été kidnappé par le groupe Terra Lliure quand j’étais au lycée: “Ils m’ont sorti du lycée et m’ont emmené dans un arbre. Ils m’ont kidnappé et J’ai été abattu pour avoir signé un manifeste demandant l’égalité linguistique“, a révélé sans poils sur la langue.” J’étais avec un ami qui a également pris et grâce à quoi j’ai survécu. Elle s’est lâchée, je me suis à moitié déchaînée et je suis partie sur la route. En l’occurrence, une voiture de patrouille est passée, ils m’ont rapidement emmené et emmené à l’hôpital “, a-t-il ajouté à sa déclaration.

Federico Jiménez Losantos parle des faits les plus significatifs de sa vie dans «Ma maison est à toi»

Après tout vécu et étant un objectif clair d’ETA, les Aragonais ont décidé de quitter l’Espagne et sont partis vivre aux États-Unis, assure depuis lors le présentateur qui “a toujours apporté une protection”. De toute évidence, Losantos a ouvertement précisé à Bertin que “en rouge, il n’a pas de sous-vêtements“En même temps, il a profité de sa visite chez lui pour s’en prendre à gauche:”Contrairement à eux, je sais ce qu’est le communisme, oui j’ai lu les classiques. Ils sont à moitié poils. Si un conseiller de Podemos lisait la moitié des livres du communisme que j’ai, il aurait un infarctus idéologique “, a déclaré le journaliste.

L’invitation de Monedero et de l’épouse de Losantos

Jiménez Losantos a profité de l’entretien avec Bertín pour révéler qu’il ne comprend pas l’entêtement de Monedero pour être allé à son programme et en a parlé: “Comment vais-je parler à quelqu’un qui ne connaît pas le communisme? Je ne parle qu’avec des gens de bien, mais avec un oncle qui est capable d’accuser la narcodictadure bolivarienne … “, a justifié le journaliste au chanteur. Après avoir parlé de politique, l’hôte de” Ma maison dans la vôtre “a pris une agréable surprise pendant le repas et c’est qu’elle a pu rencontrer María Prado, l’épouse de l’annonceur, qui a avoué à Bertín, qui parfois son mari “ça le rend tellement nerveux quand il l’entend à la radio, il doit l’éteindre “.

