Jimin lance ses cheveux argentés emblématiques juste à temps pour la première représentation du groupe «Black Swan»

Ce n’est pas un secret que Park Jimin est absolument mortel, mais le chanteur du BTS est particulièrement dangereux quand il a les cheveux argentés. C’est un look supérieur pour Jimin, et c’est tout simplement emblématique.

Le 18 janvier, les membres de BTS ont quitté la Corée du Sud pour se rendre à Los Angeles pour des promotions pour leur nouveau single «Black Swan». À l’aéroport, Jimin a fait ses débuts en cheveux argentés, confirmant que personne ne survivra à ce retour.

Jimin de BTS | Rich Fury / . pour iHeartMedia

BTS jouera «Black Swan» le 28 janvier

L’album Map of the Soul de BTS: 7 gouttes le 21 février. Le groupe a sorti “Black Swan”, le premier single de l’album, le 17 janvier. Basé sur la bande-annonce de retour “Interlude: Shadow” et “Black Swan”, Le prochain album de BTS sera un regard introspectif sur leurs voyages en tant qu’artistes.

Le 18 janvier, BTS a quitté l’aéroport international d’Incheon pour se rendre à Los Angeles pour des promotions pour «Black Swan» et Map of the Soul: 7. Le groupe participera à iHeartRadio LIVE avec BTS le 27 janvier. interview exclusive où ils discuteront de leur prochain album avec JoJo Wright de 102.7 KIIS FM.

BTS apparaîtra ensuite sur The Late Late Show avec James Corden le 28 janvier et interprétera “Black Swan” en direct pour la première fois. Parce que BTS se dirige vers Los Angeles tant de jours avant leurs apparitions programmées, certains fans espèrent que le groupe se produira également aux Grammy Awards 2020 le 26 janvier.

Les cheveux argentés de Jimin nous rappellent l’ère «Blood Sweat & Tears» de BTS

Il y a une raison pour laquelle les cheveux argentés sont un look si légendaire pour Jimin, et c’est à cause de “Blood Sweat & Tears”. La chanson est le premier single de l’album Wings de BTS en 2016. Pendant l’ère “Blood Sweat & Tears”, Jimin arborait des cheveux argent et gris et nous ne nous sommes toujours pas remis.

Dans le clip de «Blood Sweat & Tears», Jimin brille vraiment dès le premier moment où il chante l’emblématique «Nae pi ttam nunmul». Le 18 janvier, le look d’aéroport du chanteur rappelait son look «Blood Sweat & Tears» , ce qui nous fait vraiment peur pour la prochaine performance de “Black Swan” de BTS.

“JIMIN EST DE RETOUR AUX CHEVEUX ARGENTÉS, NAH NOUS NE LE FAISONS PAS CE RETOUR”, a tweeté un fan.

“D’accord, alors Jimin a de longs cheveux argentés, est-ce un signe de sang, de sueur et de larmes, partie 2”, a écrit un utilisateur de Twitter.

“La dernière fois que Jimin avait les cheveux argentés, nous avons eu des sueurs de sang et des larmes”, a tweeté un fan.

D’autres membres de BTS ont aussi de nouvelles coiffures

Jimin n’était pas le seul membre du BTS à se présenter à l’aéroport international d’Incheon avec un nouveau look. À l’aéroport, RM et Jin avaient tous deux des étoiles et Suga avait des cheveux blonds. Les cheveux de V étaient permanentés, les cheveux de J-Hope étaient brun clair et Jungkook avait des cheveux bruns avec des pointes rouges.

“Joon a des cheveux glacés, jimin a des cheveux argentés, Jin a un mulet, yoongi est blonde … beaucoup de choses à penser”, a tweeté un fan de BTS.

«Seokjin mulet aux cheveux noirs…. platine platine mulet namjoon…. jungkook aux cheveux noirs… hoseok aux cheveux bruns…. blonde yoongi…. les cheveux permanentés de taehyung .. et jimin… jimin dans ses cheveux ARGENT…. ils vont jouer le cygne noir là-dessus … je suis prêt “, a écrit un utilisateur de Twitter.

“J’ai besoin d’une pause après avoir vu du yoongi blond, du jimin argenté, du joon argenté, du mulet seokjin, du taehyung bouclé, du hobi et du jk moelleux”, a tweeté un fan.

Les nouveaux styles de cheveux montrent que le retour de Map of the Soul: 7 est officiellement arrivé. La performance très attendue de BTS de «Black Swan» sur The Late Late Show avec James Corden ne peut pas arriver assez tôt.