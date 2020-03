Jimmy Fallon On Hiatus – Coronavirus annule l’émission de ce soir, émission tardive

HISTOIRES CONNEXES

Les émissions de NBC The Tonight Show avec Jimmy Fallon et Late Night With Seth Meyers ont décidé de suspendre la production vendredi, après avoir envisagé d’aller de l’avant sans public en studio, en raison de problèmes de coronavirus.

À l’origine, à partir du lundi 16 mars, les premières émissions de fin de soirée de NBC avaient prévu d’enregistrer de nouveaux épisodes sans public en studio. Au lieu de cela, The Tonight Show et Late Night arrêteront la production pendant deux semaines, par le biais d’une interruption planifiée la semaine du 13 mars.

“Nous continuerons à surveiller la situation de près et à prendre des décisions sur les émissions futures à mesure que nous approchons du début de la production”, a déclaré NBC dans un communiqué.

Avant de suspendre la production, Seth Meyers a enregistré un segment “Closer Look” axé sur les coronavirus qui aurait été diffusé sur l’épisode de fin de soirée de jeudi; vous pouvez le regarder en entier ci-dessus.

Les inquiétudes concernant le coronavirus affectent rapidement l’industrie de la télévision. En quelques jours, plusieurs autres émissions non scénarisées ont choisi de perdre leur public en direct, y compris les jeux télévisés Jeopardy! et Wheel of Fortune, ainsi que de nombreuses séries de jour dont Live With Kelly et Ryan, The Tamron Hall Show et The View.

Warner Bros., quant à lui, a commencé à filtrer les membres du public du studio assistant à leurs sitcoms et talk-shows: «En réponse à l’impact du COVID-19 (coronavirus), nous demandons à tous les invités de confirmer que ni eux ni aucun membre de leur ménage avez voyagé au cours des trois dernières semaines vers ou via un lieu qui a été jugé «niveau 3» par les CDC. Ces mesures de précaution nouvelles et temporaires ont été mises en place par une grande prudence et par souci de la santé et de la sécurité de nos clients et de notre personnel. »

Quant à The Neighbourhood de CBS, la série n’a plus qu’un épisode à enregistrer. CBS Television «évalue la situation quotidiennement», mais «n’a pas pris de décision officielle concernant la dernière émission».