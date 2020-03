«Jimmy Kimmel Live!» Et «Nightline» pour échanger temporairement les plages horaires

Nightline sera diffusé à 11: 35/10: 35c dans la semaine à venir, prenant temporairement le créneau horaire habituel de Jimmy Kimmel Live!, Dans le cadre des efforts d’ABC pour informer son public des dernières mises à jour de COVID-19.

Commençant mardi et se poursuivant jusqu’à vendredi, Nightline sera diffusé directement après les informations locales tandis que les rediffusions de Kimmel seront diffusées dans le journal de 12 h 05, a annoncé la chaîne dimanche.

Comme indiqué précédemment, Kimmel et de nombreuses autres séries télévisées sont actuellement en pause pour tenter de freiner la propagation du coronavirus. Le gabfest de fin de soirée d’ABC avait prévu de diffuser des présentations de spectacles passés pendant deux semaines.

La première Nightline se concentrera uniquement sur COVID-19 et ses effets sur les États-Unis et le reste du monde.

Près d’une douzaine de séries de fin de soirée – ABC de Jimmy Kimmel Live, Bravo’s Watch What Happens Live !, The Late Show et The Late Late Show de CBS, The Daily Show and Lights Out de Comedy Central, Tonight Show and Late Night de NBC, Real Time de HBO et Full Frontal du SCT – ont choisi d’arrêter la production pour endiguer l’augmentation du taux d’infection par le virus. De même, The Ellen DeGeneres Show, The Talk, The Tamron Hall Show et The Wendy Williams Show ont emboîté le pas. (La semaine dernière de HBO ce soir devrait diffuser un épisode abrégé dimanche avant qu’il ne s’éteigne également.)