Jimmy Palmer de Brian Dietzen est-il OK? Un nouvel acteur pourrait-il rejoindre bientôt?

Les choses deviennent un peu mouvementées au NCIS

quartier général. Dans un épisode récent, nous voyons Jimmy

Palmer (Brian Dietzen) a un peu d’effondrement sur sa charge de travail. Est

Palmer, d’accord? Voici pourquoi nous pourrions bientôt voir un nouvel acteur.

Jimmy Palmer ne peut plus le supporter

Au cours de la saison 17 de «NCIS», épisode 13 (intitulée «Sound Off»), nous

peut voir que Palmer est très dépassé. En haut de l’épisode, il arrive

dans la zone où Torres, Bishop et McGee sont assis et commence à évacuer environ

comme il est épuisé. «Puis-je simplement me défouler?», Demande Palmer. “Dr. Mallard a pris sa retraite. Et

depuis qu’il est devenu l’historien officiel du NCIS, je fais le travail de

deux personnes. “Maintenant que Palmer est le seul médecin légiste, toute la charge de travail

tombe sur lui. Ducky a pris sa retraite et est maintenant l’historien du NCIS, donc Palmer doit

gérer les cas par lui-même.

Jimmy Palmer n’est pas aussi heureux qu’il n’y paraît

Bien que Palmer ait toujours le sourire aux lèvres, il a révélé dans l’épisode 13 qu’il le simulait récemment. Au fond, il est stressé, anxieux et frustré. On lui a confié beaucoup plus de responsabilités et il ne sait pas très bien comment gérer tout cela.

Après que Palmer ait dit qu’il faisait le travail de deux personnes, Bishop intervient pour dire qu’elle a remarqué qu’il faisait toujours son travail avec le sourire aux lèvres. Cependant, Palmer explique que son sourire n’a pas été authentique. “Oh ça? Je fais semblant depuis quatre mois », répond-il. «J’ai un tel arriéré de travail à rattraper. Je ne suis même pas rentré chez moi hier soir. Les gars, j’ai dormi 14 minutes sur une table d’autopsie. »

Jimmy Palmer quittera-t-il le NCIS?

Maintenant que nous savons que Palmer n’est pas si heureux que ça, nous devons

me demande si les producteurs mettent en place sa sortie. Comme vous le savez probablement maintenant,

les patrons n’introduisent pas de nouvelles informations dans l’émission sans une bonne raison.

(L’actrice Cote de Pablo le confirme même dans son entretien avec le BUILD

.) Les téléspectateurs ont rarement un aperçu de la tête de Palmer comme celui-ci. Il semble

comme de gros changements pourraient arriver pour ce personnage.

Brian Dietzen dit que Jimmy Palmer est généralement un gars heureux

Palmer est généralement heureux, donc c’est déconcertant de le voir tomber

et frustré. Lors d’une interview avec Kevin Entertainment, animateur de «Entertainment Tonight»

Frazier, Dietzen a déclaré qu’il essayait de dépeindre Jimmy comme un optimiste. Il dit en vrai

la vie, il y a une partie de sa personnalité qui est optimiste, tout comme Jimmy

personnalité. Dietzen décrit Jimmy comme quelqu’un qui ne descend pas dans le

se décharge facilement:

La seule chose que j’ai essayé d’adopter dès le début avec Jimmy Palmer était de le faire être un éternel optimiste. J’aime jouer un personnage optimiste. Vous entrez dans un spectacle comme celui-ci, vous ne savez pas combien de temps cela va durer. Mais vous essayez d’y injecter une certaine positivité. Je suis tellement content 16 ans plus tard que [Jimmy Palmer] est un verre à moitié débordant. Parce que c’est un plaisir de venir travailler et d’avoir cette énergie tout le temps. Et je ne dis pas que je suis comme ça tout le temps, mais il y a une facette de ma personnalité qui est comme ça.

