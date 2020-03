JJ Abrams envisage le retour de Palpatine dans Star Wars: The Force Awakens

Le superviseur des effets visuels Roger Guyett a révélé que JJ Abrams voulait à l’origine ramener Palpatine en tant que clone dans Star Was: The Force Awakens.

Le retour de Palpatine dans Star Wars: The Rise of Skywalker reste l’un des plus grands mystères du film car il n’a jamais été expliqué. Maintenant, la nouveauté de Star Wars: The Rise of Skywalker suggère que Palpatine pourrait être revenu en tant que clone.

Beaucoup de gens ont critiqué Lucasfilm pour ne pas avoir prévu la trilogie de la suite, mais cela ressemble à l’idée de ramener Palpatine en arrière comme un clone a été envisagé par JJ Abrams quand il développait Star Wars: The Force Awakens. Tout cela vient d’une interview du Cinefex avec le superviseur des effets visuels Roger Guyett, où il a dit ce qui suit:

“[Actor] Ian [McDiarmid] était une partie si importante des films originaux. J.J. voulait le ramener pour révéler que Palpatine n’était pas complètement détruit dans l’épisode VII. Il a créé un clone de lui-même et, avec l’aide de loyalistes Sith, s’est reconstruit dans un état fragmenté et instable. Lorsque Kylo le rencontre, Palpatine n’est pas complètement formé et il s’appuie sur des tubes et de la mécanique, se déplaçant dans ce laboratoire Sith sur un mécanisme conçu par Kevin Jenkins. Il a l’esprit des Sith, mais il est piégé dans un corps incomplet. »

Souhaitez-vous que Palpatine apparaisse dans The Force Awakens au lieu de The Rise of Skywalker? Sound-off dans les commentaires ci-dessous!

Voici le synopsis officiel de Star Wars: The Rise of Skywalker:

Lucasfilm et le réalisateur JJ Abrams unissent à nouveau leurs forces pour emmener les téléspectateurs dans un voyage épique dans une galaxie lointaine, très lointaine avec Star Wars: The Rise of Skywalker, la conclusion fascinante de la saga séminal Skywalker, où de nouvelles légendes naîtront et la finale la bataille pour la liberté est encore à venir.

Réalisé par JJ Abrams, Star Wars: The Rise of Skywalker met en vedette Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Billie Lourd, Naomi Ackie, Richard E. Grant , Keri Russell, Mark Hamill, Anthony Daniels, Ian McDiarmid et Billy Dee Williams. Carrie Fisher apparaîtra en tant que général Leia Organa grâce à l’utilisation de séquences inédites tournées pour Star Wars: The Force Awakens et The Last Jedi.

Star Wars: The Rise of Skywalker arrivera le 17 mars en numérique et en 4K, Blu-ray et DVD le 31 mars.

Source: Cinefex (via Imgur)