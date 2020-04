JJ Redick a expliqué pourquoi il voyage toujours avec deux paires de ses chaussures préférées

JJ Redick est connu des fans de la NBA comme étant un tireur expert à trois points. Mais l’homme a plus que ce qu’il fait sur le terrain. Redick a un ensemble robuste d ‘«éléments essentiels» qu’il emporte avec lui lors des voyages en voiture de la NBA.

Examinons de plus près certains des essentiels préférés de Redick ainsi que les raisons pour lesquelles il voyage avec deux paires de ses baskets préférées.

Aperçu de la carrière de JJ Redick

JJ Redick | Sean Gardner / .

Redick s’est taillé une belle carrière en tant que tireur d’élite à trois points pour plusieurs équipes de la NBA. Bien qu’il n’ait jamais tout à fait atteint ce niveau de superstar, il est néanmoins resté longtemps dans la ligue en raison de sa capacité à vraiment bien faire une chose: tirer à trois points.

Redick s’est d’abord fait connaître en jouant collégialement avec l’Université Duke sous la direction de l’entraîneur-chef Mike Krzyzewski. Redick était un joueur All-ACC à quatre reprises, un lauréat d’un prix en bois et un joueur ACC de l’année à deux reprises.

Bien qu’il n’ait jamais remporté de titre national en quatre ans chez Duke, l’un des meilleurs programmes du pays, il a en moyenne 19,9 points par match et a tiré plus de 40% au-delà de l’arc de trois points pour sa carrière là-bas.

De là, le Orlando Magic a sélectionné Redick avec le 11e choix du repêchage NBA 2006. En 13 saisons NBA, il a joué 890 matchs, avec une moyenne de 13,0 points par match.

Redick a passé du temps avec les Magic, les Milwaukee Bucks, les LA Clippers, les Philadelphia 76ers et les New Orleans Pelicans. Il a réalisé plus de 45% de ses trois points chez les pros, montrant exactement pourquoi il a pu mener une si longue carrière. La NBA est un jeu basé sur des joueurs avec des compétences spécifiques excellant, et c’est exactement ce que fait Redick.

Mais comment Redick maintient-il cette cohérence? C’est avec certains des accessoires qui l’aident à se sentir et à se sentir à son meilleur.

Les essentiels préférés de JJ Redick (sans chaussures)

Redick s’est assis avec GQ Magazine pour parler de certains des éléments essentiels qui l’accompagnent lors de ses voyages dans d’autres villes de la NBA. Il avait une liste assez longue, comprenant:

Un blazer de voyage léger et non structuré. Redick a dit qu’il le prend à chaque voyage sur la route. Cela lui donne la possibilité d’aller dans un bon restaurant s’il le souhaite.

Un ouvre-bouteille de vin. Les joueurs de la NBA sont devenus connus pour être des aficionados du vin. Redick n’est pas différent. Son ouvre-bouteille de vin est pour chaque fois qu’il rencontre des joueurs sur la route qui sont dans le vin.

Un livre. Redick apportera également des livres avec lui sur la route. Il a noté à quel point les livres sont importants pour lui – ils sont partout dans son appartement, et il voyage toujours avec au moins un livre. Il a également déclaré qu’il devait avoir un livre physique qu’il pouvait tenir – pas de Kindle ni de liseuse pour ce tireur d’élite à trois points. Il aime l’apparence, la sensation et l’odeur d’un livre.

Cristaux de betterave concentrés. Redick chante les louanges des betteraves comme complément nutritionnel. Ces cristaux qu’il met dans l’eau l’aident à obtenir tous les bienfaits des betteraves sur la route sans avoir le vrai légume en main.

Les chaussures essentielles de JJ Redick

L’élément essentiel préféré de Redick est ses baskets Common Projects. Il a dit qu’il avait toujours au moins deux paires de projets communs. Chacun a un objectif différent:

Une paire propre. C’est ce qu’il porte pour les événements et les sorties publiques.

Une paire sale. Reddick les porte dans des environnements plus décontractés et informels.

La stratégie de Redick consiste à éviter de porter la paire propre dans des situations où elles peuvent être salies. Dès qu’ils commencent à avoir l’air moisi, il en fait la paire sale et achète une nouvelle paire propre.

C’est tout à fait un dévouement à un type de chaussure. Mais à en juger par son succès dans sa carrière de basket-ball, Redick est clairement un homme qui sait comment juger une paire de baskets.