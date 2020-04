L’écrivain JK Rowling, auteur de la série de livres de Harry Potter, a rapporté mardi qu’elle était complètement rétablie coronavirus.

Dans un message Twitter, il a déclaré qu’au cours des “deux dernières semaines” il avait souffert de “tous les symptômes de COVID-19”, bien qu’il ait précisé qu’il n’avait pas subi le test.

JK Rowling a décidé de s’isoler pendant deux semaines afin de ne pas infecter d’autres personnes.

L’auteur a accompagné son message d’une vidéo d’un médecin du Queen’s Hospital de Londres, dans laquelle elle démontre une technique pour que ceux qui contractent le coronavirus ne contractent pas de pneumonie.

Merci pour vos messages d’amour! Je suis vraiment complètement rétabli et je veux partager une technique recommandée par un médecin, cela ne coûte rien et n’a aucun effet secondaire et pourrait vous aider, vous ou vos proches, comme cela m’a fait. »

Veuillez regarder ce document du Queens Hospital expliquer comment soulager les symptômes respiratoires. Au cours des 2 dernières semaines, j’ai eu tous les symptômes de la C19 (mais je n’ai pas été testé) et je l’ai fait sur les conseils de Doc mari. Je suis complètement rétabli et la technique m’a beaucoup aidé.https: //t.co/xo8AansUvc via @YouTube

– J.K. Rowling (@jk_rowling) 6 avril 2020

Avant de tomber malade, JK Rowling a lancé le site harrypotterathome.com pour que les enfants et les adolescents ne s’ennuient pas à la maison cette quarantaine.

Les parents, les enseignants et les soignants qui travaillent pour garder les enfants amusés et intéressés pendant que nous sommes en lock-out pourraient avoir besoin d’un peu de magie, donc je suis ravi de lancer https://t.co/cPg0dZpexB pic.twitter.com/i0ZjTplVoU

– J.K. Rowling (@jk_rowling) 1 avril 2020

VOUS POUVEZ ÊTRE INTÉRESSÉ: Vous pouvez déjà voir les joyaux de la culture égyptienne lors de visites virtuelles, comme si vous y étiez!

npq

Le post JK Rowling surmonte le coronavirus apparu en premier sur Seven24.