JLo laisse tomber sa jupe et l’a montré, ma mère!

JLo impressionne toujours avec ses tenues super fashion et parfois quelque peu extravagantes. Cette fois, sa jupe était si longue qu’elle a marché dessus et elle est tombée devant tout le monde, ma mère!

31 janvier 20209: 43 h

La tenue de JLo Il se composait d’une jupe orange et d’un haut brillant. Mais le bas était très, très long et avait une énorme queue, comme une robe de mariée.

La vérité est que lorsque le Bronx diva Il montait les escaliers pour recevoir son prix Icon Fashion aux CFDA Fashion Awars, JLo Elle négligea un peu et monta sur sa propre jupe.

Le résultat a été qu’il a été abaissé un peu et qu’elle a été vue un peu plus qu’elle ne s’y attendait, mais cette super star a su agir vite et l’a grimpée pour éviter plus d’embarras.

Dieu merci, JLo a pu se préparer rapidement dans une tenue et n’a pas montré plus que ce qui était dû, mais au visage, il a été vu qu’il n’était pas très à l’aise avec la situation.

Un peu plus court la prochaine fois JLo?

