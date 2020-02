JLO révèle qu’Alex Rodriguez a fondu en larmes pour Kobe Bryant | Instagram

Pour les gens du monde entier, il n’a pas été facile d’assimiler les nouvelles qui ont surpris la matinée du dimanche dernier, le 26 janvier, après le malheur qui a coûté la vie au basketteur Kobe Bryant, l’un d’eux était le fiancé de Jennifer Lopez.

L’actualité de la star de la NBA Kobe Bryant Il a touché le cœur de tout le monde après le malheur dans lequel il a perdu la vie avec sa fille et d’autres passagers qui les accompagnaient après l’effondrement de l’avion dans une région de Calabasas, en Californie.

Rapidement le actualités diffusé dans le monde entier, faisant la une de tous les espaces de presse; les gens, les fans et les personnages des médias artistiques et sportifs ont déploré la grande perte du terrain de sport.

L’un des anciens joueurs les plus reconnus de l’équipe de #Lakers Il a perdu la vie à 41 ans après avoir sinistre l’avion dans lequel il a déménagé pour un tournoi de basket avec sa fille de 13 ans.

L’une des personnes les plus touchées après l’apprentissage a été Alex Rodriguez, le fiancé du chanteur Jennifer Lopez qui le même, “Diva del Bronx” a expliqué que son petit ami a versé des larmes à la triste nouvelle.

Jennifer Lopez a partagé le moment intime et émouvant où le ancien joueur Baseball Alex Rodriguez Il était consterné de pleurer de malheur.

J’étais au milieu de la répétition et je parlais du spectacle et Alex est venu vers moi, les larmes aux yeux, et a dit: «Vous ne croirez pas ce qui s’est passé. Et j’étais dévasté, je connaissais très bien Kobe “, a déclaré ‘Diva del Bronx’.

Mon cœur me fait tellement mal en ce moment. Je ne peux toujours pas envelopper ma tête autour de ça. Comment est-ce possible? . J’ai tellement appris de Kobe Bryant. Il était naturellement doué, mais avait une passion pour le basket-ball comme personne d’autre que je n’ai jamais vu. Son éthique de travail était impeccable et son accent sur la maîtrise des fondamentaux est ce qui l’a élevé au rang de joueur qu’il était. Je n’ai jamais rencontré quelqu’un de plus concentré avec une approche myope. Il n’a pas poursuivi l’approbation, l’affirmation ou l’adulation. J’ai poursuivi l’excellence et le processus. J’ai suivi ma carrière et j’appelais souvent pour m’aider avec ma santé, ma routine quotidienne … et j’intervenais même à propos des techniques de frappe. Il était un modèle pour moi et des millions de personnes dans le monde. . Nous nous sommes rencontrés à l’adolescence. Nous avons suivi des chemins similaires. Nous sommes passés du lycée aux pros et nos petites filles ont grandi ensemble. Les gens ne le savent pas, mais il était mon entraîneur secret. Il m’a poussé et m’a motivé, surtout vers la fin de ma carrière où j’avais le plus besoin de lui. Il était toujours là. Même après nos jours de jeu, il était là pour moi. J’ai assisté au dernier spectacle de @ Jlo à Vegas. Il est apparu sur le podcast TheCorp. . Je l’ai vu pour la dernière fois il y a quelques mois. Je me souviendrai de ce que j’ai dit à propos de combien il aimait Vanessa et ses filles, et qu’il a continué à dire non à 99% des offres, choisissant plutôt de passer autant de temps avec sa famille que possible. . Je me souviendrai de sa grandeur. Je me souviendrai de ses conseils. Je me souviendrai de son amitié. Je me souviendrai que j’ai fait de moi une meilleure personne. . Sa fille de 13 ans, Gianna, suivait les traces de son père. Elle était gentille, intelligente, attentionnée et allait être une star. . Repose en paix, Kobe. Repose en paix, GiGi. Mon cœur et mes prières vont à la famille Bryant et aux familles des passagers.

Un post partagé par Alex Rodriguez (@arod) le 26 janvier 2020 à 16h05 HNP

Aussi le ancien joueur de baseball a écrit un message émotionnel à son ami, avec qui il a partagé quelques moments de leur vie.

Nous sommes passés du lycée à des professionnels et nos filles ont grandi ensemble. Il était mon entraîneur secret. Il m’a poussé et m’a motivé, surtout à la fin de ma carrière, quand j’en avais le plus besoin. C’était toujours là. “

D’autre part, on savait que l’artiste Jennifer Lopez, près de Shakira ils feront une participation spéciale à la mi-temps du Super Bowl, où un hommage spécial sera rendu à la star de la NBA.

