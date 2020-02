JLo vous permet de voir ses cuisses incroyables à travers cette superbe coupe dans sa robe

Allongée sur un beau canapé et montrant ses cuisses à travers un décolleté apparaît la charmante Jennifer Lopez

5 février 2020

The Bronx Diva C’est aussi connu de cette artiste d’origine portoricaine qui a également de multiples talents puisqu’elle est comédienne, chanteuse, danseuse, compositrice, productrice de disques, créatrice de mode, femme d’affaires, productrice de télévision, chorégraphe et parfumeuse.

Jennifer Lopez qui a déjà 50 ans (ce qui ne semble pas) compte déjà plus de 112 millions de followers, ceci uniquement sur son compte Instagram officiel, il convient de noter qu’avec environ 34 ans d’expérience, il a toujours donné de quoi parler en raison de Votre beauté et votre travail acharné.

Et au nom d’une page de fans Instagram, il nous a été interdit d’oublier Jennifer Lopez Apparaissant sur cette photo avec une pose très chaude et sensuelle assise sur un grand canapé portant une tenue blanche au corps à manches longues.

On peut aussi dire que le voleur des looks de cette image ont été ses jambes incroyables et sculptées, qui donnent l’impression de ne pas avoir de fin puisqu’elles se perchent sur des talons aiguilles dorés, et bien que la photo ait été prise dans un moment de détente du chanteur, ne cesse pas non plus de paraître glamour.

En ce qui concerne le lieu ou l’histoire derrière cette photo, malheureusement il n’y a aucune information à ce sujet mais pour l’instant ce n’est pas pertinent, car les fans sont simplement heureux de voir JLo sous certains angles “décontractés”.

