Joan Garrido retourne à l’Académie en tant que professeur de fitness et présente son single “Simply you”

Il y a déjà plusieurs candidats de ‘OT 2018’ (et d’autres éditions) qui sont revenus à l’Académie pour parler avec ceux de ‘OT 2020’, leur donner des conseils et même chanter en direct. Nous savions que Joan Garrido serait de ceux qui viendraient, comme il l’a déjà déclaré dans une interview avec FormulaTV: “Je vais rendre visite à l’Académie ‘OT 2020’, mais je ne peux toujours pas dire quand.” Et bien ce jour est arrivé et le Catalan est revenu vendredi 13 mars dans ce qui était chez lui.

Joan Garrido, enseignant la classe «OT 2020»

À 9 heures du matin, un cours de fitness était en cours et les candidats ont été surpris par une nouvelle enseignante: Joan Garrido. Ceci a été présenté aux candidats et a annoncé qu’en plus de se consacrer à la musique comme vous le savez déjà, Il possède également un diplôme en activité physique et sport et une maîtrise en enseignement secondaire.

Tout d’abord, Noemí Galera a rappelé qu’ils ne pouvaient pas être touchés, comme mesure du risque de contagion par le coronavirus. Cela dit, l’ancien candidat a avoué avoir vu les cours de Cesc Escolà et les a classés comme «incroyables». Pour cette raison, Garrido a voulu donner le meilleur de lui-même donner un cours dynamique, amusant et ludique, bien qu’il n’ait pas négligé les squats, les pompes ou les poids. Curieusement, dans l’interview sur FormulaTV, il a discuté du sujet d’être en classe et a admis que “la fatigue s’accumule et se lève tôt pour faire des dépenses de fitness”.

Il présente son deuxième single

Joan Garrido chante “Simply you”, dans ‘OT 2020’

Là-bas, Garrido a rappelé la caractéristique «odeur de l’Académie» et a avoué aux candidats que «nous avions une eau de Cologne« OT »que nous sentions tous la même chose.» À la fin du cours et sans aller en classe, Joan Garrido hIl a voulu profiter de sa visite pour présenter son deuxième single “Simply you” avec la guitare. Et bien qu’il ne veuille pas leur donner de conseils, il leur a demandé d’être fidèles à ce qu’ils voulaient être avant d’entrer à l’Académie, à leur style et à leur essence, car “c’est ce qui vous passionnera le plus”.

“Le cul de l’Espagne est de retour”

Tant au sein de l’Académie que sur les réseaux sociaux, “Ass of Spain” de Joan Garrido n’est pas passé inaperçu. En fait, quelques jours avant Anaju a déjà parlé de l’ancien candidat mentionnant ses fesses, raison pour laquelle les spectateurs ont été attentifs à ce qu’il a pu dire lors du cours qu’il a donné: “Cela ne peut pas être une coïncidence, quel esprit plus pervers font ceux d’OT”, ont-ils commenté sur les réseaux. En outre, un autre a ajouté: “Anaju pour la première fois va être déconcentré en fitness parce que le cul de Joan ne la laissera pas réfléchir.”

“L’âne d’Espagne est revenu”, cela a été annoncé par les téléspectateurs sur les réseaux sociaux et a commenté que “L’âne de Joan Garrido est l’une des sept merveilles de la chanson de Nia”. Il y en a qui l’ont raté en direct et l’ont regretté: “Aujourd’hui l’âne est venu d’Espagne et personne ne l’a prévenu”, tandis qu’un autre a demandé: “Depuis quand Joan est professeur de fitness et pourquoi ai-je manqué le meilleur cours de cul d’Espagne?“A l’intérieur de l’Académie, cette partie du corps de l’ex-atout a également été discutée, puisque Anaju, Maialen et Bruno Alves discutent depuis un moment sur ce sujet après la fin du cours.

