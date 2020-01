Joaquin Phoenix a abandonné les SAG Awards After Party pour la vigie de l’abattoir

Phoenix a régulièrement assisté à des vigiles de porcs.



Dimanche soir, Joaquin Phoenix a remporté “la performance exceptionnelle d’un acteur masculin dans un rôle principal dans un film” aux SAG Awards pour sa performance dans Joker. Il a également décroché le prix du «meilleur acteur» aux Golden Globes, mais il ne semble pas trop concentré sur lui-même au milieu de tous ces éloges de la saison des récompenses.

Après avoir fait une brève apparition lors d’une soirée après la remise des prix SAG dimanche soir, selon The Hollywood Reporter, Phoenix est parti pour assister à une veillée pour les porcs dans un abattoir à proximité. L’acteur a rejoint le groupe d’activistes, Los Angeles Animal Save, à l’extérieur de l’usine de transformation Farmer John à Vernon, en Californie, qui est située à moins de huit kilomètres de Los Angeles. La veillée a consisté à donner de l’eau et du soutien aux porcs avant qu’ils ne soient envoyés à la mort. Des vidéos montrent Phoenix, toujours vêtu de son smoking, montant dans la caravane qui contient les cochons pour témoigner de leur sort.

Selon TMZ, Farmer John autorise le stationnement de la remorque pendant deux minutes deux fois par semaine – le mercredi et le dimanche – pour faciliter ces veillées. La fondatrice de Los Angeles Animal Save, Amy Jean Davis, a expliqué que ce n’était pas la première fois que Phoenix rendait hommage aux cochons. “La présence régulière de Joaquin à nos veillées à Los Angeles a inspiré des militants à la fois au niveau local et mondial”, a déclaré Davis. “Nous sommes très reconnaissants pour sa voix. Partout dans le monde, des militants témoignent d’animaux destinés à l’abattage et réveillent le monde à leur sort. »

