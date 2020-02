Joaquin Phoenix a remporté l’Oscar du meilleur acteur pour Joker

Honorer les prévisions, Joaquin Phoenix Il a triomphé dans le 92e épisode de l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences Awards, et est devenu le premier acteur à remporter le prix de la plus haute performance en jouant un personnage de bande dessinée, ni plus ni moins que Joker, le prince clown du crime Avec ce Phoenix remporte son premier Oscar, après avoir été nominé trois fois auparavant par Gladiator (meilleur acteur de soutien), Walk the Line (meilleur acteur) et The Master (meilleur acteur), s’inclinant respectivement devant Benicio del Toro, Philip Seymour Hoffman et Daniel Day-Lewis.

Phoenix a quitté Antonio Banderas (Pain and Glory), Leonardo DiCaprio (Il était une fois à Hollywood), Adam Driver (Histoire d’un mariage) et Jonathan Pryce (Les deux papes).

Joker raconte l’histoire d’Arthur Fleck, un homme récemment libéré de l’asile qui gagne sa vie en tant que clown de location. Son travail lui permet de faire ce que sa mère a toujours prescrit comme son destin: répandre la joie dans le monde et faire sourire tout le monde. Arthur a également une condition qui le rend plus bizarre: quand il est nerveux, triste ou exalté, il rit hors de contrôle.

La performance de Joaquin Phoenix dans Joker est impressionnante, surtout pour montrer un personnage mélancolique qui descend lentement dans la folie. C’est ainsi que notre collaborateur Nico Ruiz explique la transformation du personnage que nous voyons tout au long du film, qu’il définit comme «une folie douloureuse, empathique, violente et tendre de Phoenix».

«Au début de la bande, Fleck marche courbé, penché sur lui-même, plié et vaincu. Tous les clichés de la ville, dans ces moments de tourments, le montrent monter des pentes, monter des escaliers, douloureusement, traîner avec ses pieds le poids du monde. Là, les contre-conseils sont pour illustrer Sisifo mécontent. Après sa transformation en Joker, Fleck danse, léger comme une plume, métamorphosé, court et vole dans les airs … pour la première fois, nous le voyons descendre des escaliers et marcher le visage droit dans une contrapicte qui domine comme Atlas sans le poids de la monde. “

Avec ce prix, Phoenix se consolide comme l’un des meilleurs acteurs de sa génération et est enfin reconnu par l’Académie.

