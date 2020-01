Joaquin Phoenix a rendu hommage à Heath Ledger aux SAG Awards 2020

Dans la nuit de dimanche 19 janvier, les Screen Actor Guilds Awards 2020 ont eu lieu, cérémonie au cours de laquelle les temps forts du cinéma et de la télévision sont célébrés en termes de travail d’acteur, y compris, comme cela arrive rarement, la reconnaissance de l’action double. Dans les différentes catégories de films et acteurs, il n’y avait aucune différence avec les Golden Globes et les mêmes acteurs et actrices ont reçu la reconnaissance et les applaudissements du public.

Dans la catégorie des Meilleure actrice, SAG a été prise par Renée Zellweger pour son travail à Judy; Laura Dern a remporté le prix de la meilleure actrice dans un second rôle par Marriage Story; Brad Pitt a obtenu la reconnaissance du meilleur acteur de soutien par Once Upon a Time à Hollywood; Et enfin, Joaquin Phoenix a été reconnu comme meilleur acteur pour son interprétation d’Arthur Fleck dans Joker de Todd Phillips.

Le discours d’acceptation de Phoenix a été l’un des moments forts de la soirée. La statuette a été reçue de Glenn Close, qui a remporté le prix de la meilleure actrice en 2019 pour The Wife. Joaquin Phoenix est monté sur scène pour remercier le prix et parler de Heath Ledger, qui jouait le même personnage que lui, Joker, en 2008 dans le film The Dark Knight de Christopher Nolan. Ledger, comme nous nous en souvenons, est décédé la même année à l’âge de 28 ans d’une surdose accidentelle.

«J’étais ici il y a de nombreuses années et je ne pouvais pas pleinement apprécier ce qui se passait à l’époque. Mais maintenant, je réalise à quel point j’ai de la chance de faire partie de cette communauté. J’ai beaucoup de respect pour tous les acteurs et ce que nous faisons. Je suis très honoré d’être ici. J’aimerais parler un peu de mes collègues candidats », a déclaré Phoenix, qui a concouru dans le meilleur acteur contre Leonardo DiCaprio pour Once Upon a Time à Hollywood, Adam Driver pour Marriage Story, Christian Bale pour Ford v Ferrari et Taron Egerton pour Rocketman.

«Quand j’ai recommencé à jouer, je suis allé aux auditions en attendant d’être rappelé et je sais que beaucoup de gens savent ce que ça fait. Et il y avait toujours deux autres sujets contre lesquels il a concouru et nous avons toujours perdu contre ce même garçon. Et aucun acteur ne pouvait dire son nom parce que c’était trop, mais chaque directeur de casting a chuchoté son nom (Leonardo). “Qui est ce Leonardo?” Vous êtes une source d’inspiration depuis 25 ans pour moi et pour tant de gens, et je vous remercie beaucoup. »

Quant à Christian Bale, Phoenix a déclaré: «Vous vous engagez tellement envers vos personnages que je ne peux que rêver. Vous n’avez jamais fait une mauvaise interprétation. C’est désespéré. Si tout va bien un jour vous vous trompez, seulement une fois et maintenant. Ce serait merveilleux”. “Adam, je vous regarde depuis quelques années et vous êtes devenu cette belle nuance de grandes performances et Je me sentais tellement ému par votre performance, c’était dévastateur, et je pense que vous devriez être ici“Phoenix a dit à Driver. “Et Taron … je suis très content pour toi. Tu es beau dans ce film et je suis très content pour toi et J’ai hâte de voir ce que tu dois faire d’autre“.

Après avoir parlé avec Taron Egerton, Phoenix a rendu un petit hommage à Heath Ledger en disant: «En fait, je suis ici sur les épaules de mon acteur préféré, Heath Ledger. Alors merci et bonne nuit. “ La référence à l’acteur de Brokeback Mountain était petite mais importante. Depuis qu’une production solo a été annoncée pour le personnage de Joker, des doutes ont commencé à surgir dans le public quant à savoir qui pourrait remplacer Ledger, qui a remporté un Oscar à titre posthume pour son travail, qui a été acclamé dans le monde entier en prenant également des reconnaissances comme dans le Golden Globes et les SAG Awards.

Cependant, ce sont deux interprétations très différentes dans des contextes différents. Ledger’s Joker est un psycho qu’en un mot (et pour résumer un peu son personnage), il cherchait à “voir le monde brûler” pour le plaisir de le faire tout en Le Phoenix Joker est un sujet auquel la société lui a toujours tourné le dos, le conduisant à des limites qu’il n’a pas lui-même reconnues.

Phoenix avait déjà reçu une nomination lors de cette même cérémonie pour son travail sur Walk the Line James Mangold où l’acteur a joué Johnny Cash aux côtés de Reese Witherspoon dans le rôle de June Carter. Voici la vidéo du discours de Phoenix aux SAG Awards: