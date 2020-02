Joaquin Phoenix a sauvé une vache et son veau après avoir remporté l’Oscar

Sans aucun doute, l’un des grands gagnants de la livraison des Oscars en 2020 a été Joaquin Phoenix. Bien que Joker ne pouvait pas obtenir plus de statuettes en or, il a finalement et après un bon moment nous donnant de grandes performances à mériter, il a remporté le prix du meilleur acteur pour son interprétation spectaculaire d’Arthur Fleck. Juste après avoir reçu cet énorme honneur – le plus grand du cinéma mondial -, l’acteur a prononcé un grand discours qui portait sur beaucoup de choses mais surtout il y avait quelque chose qui a retenu son attention, sa passion pour les animaux.

Parmi tous les problèmes mentionnés par Joaquin, il a déclaré que les humains estimaient que nous avions le droit de prendre la vie des animaux et de le faire comme nous le voulions. Comme il l’a dit:nous sentons que nous avons le droit d’inséminer une vache et de prendre son bébé à la naissance ». Et apparemment, il a pris ce dernier très au sérieux, tout en ayant des hamburgers (végétaliens bien sûr) avec sa petite amie Rooney Mara, l’histoire de la façon dont il a précisément sauvé une vache et un veau de se retrouver mort est devenue virale.

Oui, ce n’est pas une blague et ce n’est pas non plus de John Wick. Il se trouve que cher Joaquin – Juste le lendemain après avoir remporté l’Oscar – encerclant Pico Rivera, en Californie, quand il est tombé sur un abattoir appartenant à Anthony Di Maria. Bien sûr, l’acteur n’a pas perdu de temps ni organisé une manifestation avec des banderoles, a immédiatement pris des mesures à ce sujet et s’est entretenu avec le propriétaire de l’endroit.

Juste après cela et à sa grande surprise Di Maria a accepté et avec l’aide du refuge Animal Save à Los Angeles, Pheonix a profité de l’occasion en or qu’elle avait pour libérer les animaux. C’était – comme il l’a dit dans un discours – de une vache et son petit veau qu’elle appelait affectueusement Liberty et Indigo respectivement.

Selon TMZ, Joaquin est allé avec l’intention d’atteindre les dernières conséquences afin de libérer tous les animaux, cependant et à sa grande surprise, il a rencontré un passionné d’animaux comme lui: «Je n’ai jamais pensé trouver l’amitié dans un abattoir, mais connaissant Anthony et ouvrant mon cœur au sien, je me rends compte que nous pourrions avoir plus en commun que les différences. Sans leur acte de gentillesse, Liberty et Indigo, ils auraient connu une mort terrible. »

Liberty et Indigo ne sont pas les premiers animaux que Joaquin Phoenix puis après le gala SAG 2020, au lieu d’aller dans l’immense pachangón qu’ils organisent, il s’est jeté dans un abattoir pour réconforter les petits cochons qui ont atteint leur destination finale. Avec ce type d’action, l’acteur nous montre qu’il est fidèle à ce qu’il dit et non seulement à l’émotion du moment.