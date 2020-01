Joaquin Phoenix appelle cette 1 chose “ exaspérante ” que Christian Bale fait dans le discours des SAG Awards

Le train Joker continue de se déplacer sur le chemin de la nuit des Oscars. Le blockbuster DC Comics est nominé pour 11 Oscars. Bien que ses chances de gagner certaines de ces catégories semblent minces, le film est presque garanti au moins un trophée.

Le casting de Joaquin Phoenix a promis d’être un moment fort de Joker avant même sa sortie. Même les cinéphiles qui n’aiment pas le film admettent que Phoenix s’engage pleinement dans ce rôle émotionnellement et physiquement exigeant.

Cependant, dans son discours d’acceptation aux Screen Actors Guild Awards (SAG), Phoenix a pris le temps de reconnaître ses collègues candidats, y compris le lauréat d’un Oscar – et l’ancien Batman – Christian Bale.

Joaquin Phoenix dédie son prix SAG à son «acteur préféré»

Mais Bale n’était pas la seule star de The Dark Knight Phoenix mentionnée lors de son discours. Juste avant de quitter la scène, l’acteur a reconnu l’homme sans qui sa performance dans Joker n’existerait probablement pas du tout.

“Vraiment, je suis ici sur les épaules de mon acteur préféré, Heath Ledger”, a déclaré Phoenix. “Alors merci et bonne nuit.”

Vraiment, le tour gagnant de l’Oscar de Ledger en tant que Joker dans The Dark Knight a créé un précédent. Il s’agissait de la première performance d’un film de bande dessinée à être prise au sérieux par des organismes votant comme SAG. Sans le travail de Ledger, Warner Bros aurait été encore plus hésitant à donner le feu vert à un film ancré dans la terre et sans vergogne centré sur le Joker.

Le cri de Phoenix en dit long sur la façon dont les performances de Ledger ont influencé l’attitude de l’industrie à l’égard des films de bandes dessinées. Phoenix n’a pas modélisé sa performance d’après Ledger ou quoi que ce soit. Mais le niveau d’artisanat que Ledger a apporté au Joker a probablement mis le Phoenix notoirement opposé à la franchise à l’aise pour accepter le rôle.

Tous les autres candidats de l’acteur ont reçu des mentions spéciales

Avec son discours d’acceptation du SAG, Phoenix aurait pu parcourir une liste de noms qu’il voulait remercier. Mais au lieu de cela, il a pris le temps de partager personnellement son admiration et son respect pour ses collègues candidats.

Pour Leonardo DiCaprio, Phoenix a partagé une histoire d’être un jeune acteur et de lui perdre constamment des rôles. Il raconte la réputation quasi mythique que DiCaprio avait acquise auprès des agents de casting. “Aucun acteur ne dirait jamais son nom parce que c’était trop”, a déclaré Phoenix, “mais chaque directeur de casting chuchoterait,” C’est Leonardo “”.

Phoenix a également salué le travail «nuancé» d’Adam Driver au cours des dernières années. Il a décrit le travail de Driver dans Marriage Story comme «dévastateur» et a dit qu’il devrait monter sur scène. Ensuite, Phoenix a appelé la “belle” performance de Taron Egerton Rocketman et a dit qu’il “avait hâte de voir quoi d’autre [he does]. “

La star du “Joker” a pris un coup ludique sur un ancien Batman

Phoenix a livré une reconnaissance surtout sérieuse pour ses collègues candidats. Mais pour Bale, Phoenix a entremêlé cette admiration avec un esprit plus compétitif. Bien que Phoenix ait perdu 52 livres pour Joker, il reste impressionné par le travail de Bale.

“Christian, vous vous engagez dans vos rôles d’une manière dont je ne peux que rêver”, a déclaré Phoenix. «On ne tourne jamais dans une mauvaise performance. C’est exaspérant. J’aimerais que tu le fasses une fois. Suce juste une fois. Ce serait génial, d’accord? “

Bale est célèbre pour jouer tous les rôles. Il a pris du volume pour jouer à Batman, a perdu des poids dangereux pour The Fighter et The Machinist, et a pris du poids pour des films tels que American Hustle et Vice. Le commentaire ludique de Phoenix se sent donc inspiré par sa propre préparation pour Joker.

Dommage que Bale ait retiré le rôle de Batman parce que voir ces deux acteurs doués essayer de se surpasser à l’écran aurait été un régal. Avec un peu de chance, Phoenix et Bale peuvent toujours collaborer sur un projet à un moment donné.