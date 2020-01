Joaquin Phoenix de Joker est maintenant le favori pour remporter l’Oscar du meilleur acteur

Bien que Joaquin Phoenix ait été nominé pour un total de quatre Oscars, l’acteur n’a toujours aucune victoire à son actif. Cependant, tout cela pourrait changer avec la cérémonie du mois prochain, Joker La star ressemble actuellement au favori de tous les instants pour remporter l’Academy Award du meilleur acteur.

En ce moment, le site de jeu Bovada a Phoenix marqué comme le leader incontesté de la course de cette année, plaçant la cote de l’étoile à -2200. Cela signifie que vous devrez parier 2200 $ sur l’acteur pour gagner seulement 100 $.

Pour remporter son Joker Oscar, Phoenix devra battre Antonio Banderas dans Pain and Glory, Leonardo DiCaprio dans Once Upon a Time in Hollywood, Adam Driver dans Marriage Story et Jonathan Pryce dans The Two Popes. La star a déjà remporté des prix d’acteur des Golden Globes et de la Screen Actors Guild pour sa représentation du Clown Prince of Crime.

Cliquer pour agrandir

Pour les 92e Academy Awards, Joker détient un total de onze nominations, ce qui en fait le film de bande dessinée le plus nominé de tous les temps, ainsi que le film le plus nominé à la cérémonie de cette année (suivi de près par The Irishman, 1917 et Once Upon a Time à Hollywood, avec dix chacun).

En bref, la soirée du 9 février pourrait être une très bonne soirée pour la nouvelle fonctionnalité de division de Todd Phillips, qui a déjà rencontré beaucoup de succès au box-office, malgré des critiques mitigées.

Mais avant de découvrir combien de JokerLes onze hochements de tête mènent à la victoire, nous verrons si la marque DC pourra poursuivre sa séquence de victoires commerciales avec la sortie de Birds of Prey de Cathy Yan le 7 février.