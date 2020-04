Joaquin Phoenix devient presque Batman dans une adaptation de la première année

C’est difficile à imaginer, mais avant que Joaquin Phoenix ne devienne le Clown Prince of Crime et reçoive plusieurs récompenses pour sa performance dans Joker, l’acteur était censé jouer Batman au début des années 2000. Warner Bros. Il cherchait à redémarrer la franchise Night Knight et du directeur de Requiem for a Dream, Darren Aronofsky.

Dans une interview avec le magazine Empire, Aronofsky a révélé que Joaquin Phoenix était son acteur préféré pour jouer le rôle de Bruce Wayne, pour son adaptation de Batman: Year One par Frank Miller. Cependant, il a expliqué que Warner cherchait un autre type d’acteur (qui ne nous serait jamais venu à l’esprit) pour réaliser le personnage de Batman. Apparemment, cette décision a été le début de multiples désaccords qui ont conduit Aronofsky à abandonner le projet.

“Le studio a adoré Freddie Prinze Jr. et j’ai adoré Joaquin Phoenix. Je me souviens avoir pensé: “Oh oh, nous faisons deux films différents ici.” C’est une histoire vraie. C’était une autre époque. Le Batman que j’ai écrit était définitivement différent de ce qu’ils ont fini par faire. »Dit Aronofsky.

Tout en acceptant qu’il soit très difficile pour le moment d’imaginer que Freddie Prinze Jr. et Phoenix puissent être Batman même dans une réalité alternative, la vérité est que l’adaptation d’Aronofsky aurait peut-être été aussi ambitieuse que la trilogie Christopher Nolan. Miller travaillait également sur le projet et était apparemment très enthousiasmé par la vision sombre d’Aronofsky de Batman.

Aronofsky voulait le film ridicule de 1997 Batman et Robin:

“Le Batman qui était devant moi était Batman et Robin, le célèbre homme aux mamelons en costume de chauve-souris, alors j’essayais vraiment de saper cela et de le réinventer. C’est là que ma tête est allée. “dit le directeur.

Malheureusement, Aronofsky n’a jamais réussi à retirer son adaptation de Batman, et Warner a finalement développé la trilogie Nolan.

