Joaquin Phoenix remporte le prix du meilleur acteur aux Bafta Awards

La saison actuelle des prix du film ne brille pas exactement en raison de l’équité et de la diversité des nominés … et cela n’est pas seulement connu de l’acteur Joaquin Phoenix, qui a déjà remporté un grand nombre de nominations pour sa performance d’Arthur Fleck dans Joker (2019 ), mais aussi le ressent et le souffre. Il est préoccupé. Hier soir, alors que tout le monde était collé à leur télévision pour regarder le match le plus attendu de l’année dans la NFL, le Super Bowl LIV, Phoenix a remporté un autre prix du meilleur acteur dans la Bafta (les récompenses cinématographiques de la British Film Academy) et n’était pas du tout content.

Comme les Oscars et les Golden Globes, la Bafta a également été critiquée pour deux raisons: il n’y a pas de femmes dans les nominations (comme Greta Gerwig, qui n’était pas considérée comme la meilleure réalisatrice pour son travail dans Little Femmes) et parce que les nominés sont pour la plupart des acteurs blancs. Mais Phoenix, au lieu d’abandonner le microphone et de dire «très honoré et privilégié d’être ici ce soir», a mis le feu à la 73e édition des Bafta Awards (métaphoriquement) et a déclaré: «(La Bafta) a toujours soutenu dans ma carrière et je lui en suis profondément reconnaissant. Mais je dois aussi dire que je me sens pressé car beaucoup de chers acteurs qui le méritent aussi n’ont pas le même privilège. »dit-il.

«Je pense que nous envoyons un message très clair aux personnes de couleur: elles ne sont pas les bienvenues ici. C’est le message que nous envoyons aux personnes qui ont tant contribué à notre environnement et à notre industrie, en faisant des choses dont nous bénéficions », a-t-il ajouté.

Phoenix a reconnu qu’il faisait également partie du problème, regrettant de ne pas avoir fait “tout ce qui était en mon pouvoir pour s’assurer que tous les tournages sur lesquels je travaillais soient inclusifs”, a-t-il déclaré. Mais il a conclu que «nous devons faire un travail plus difficile pour comprendre le racisme systématisé. Je pense que c’est l’obligation des personnes qui ont créé, perpétué et bénéficié d’un système oppressif d’être celles qui le démantèlent. Tout dépend donc de nous. Merci. “

En résumé, Joaquin Phoenix est devenu Joker lui-même (dans le bon sens) dans la saison des prix, si l’on se souvient que dans les Golden Globes, il a également pris la scène avec un message destructeur sur le véganisme et les jets privés.

9 février prochain Des Oscars auront lieu.

