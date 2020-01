Joaquin Phoenix remporte le prix SAG du meilleur acteur pour Joker

La saison des récompenses se poursuit et Joaquin Phoenix continue de ravager sa performance en tant qu’Arthur Fleck dans Todd Phillips Joker. Maintenant l’acteur a remporté le prix du meilleur acteur aux SAG Awards (Actors Guild Awards) 2020 ce dimanche.

Lors de son discours d’acceptation, l’acteur de renom a rappelé Heath Ledger, qui à l’époque jouait le Joker pour le film Batman: Dark Knight réalisé par Christopher Nolan en 2008.

Joaquin Phoenix a déclaré:

“Je me tiens sur les épaules de mon acteur préféré Heath Ledger.”

Et c’était suffisant pour que les fans aiment Joaquin et se sentent en même temps déconcertés par sa sincérité, car à l’époque Ledger a reçu un Oscar posthume pour son rôle dans le film en tant que meilleur acteur de soutien et depuis sa mort, le rôle du Joker sera marqué à jamais par son excellente interprétation.

Pendant ce temps, Joaquin Phoenix n’a qu’à conquérir la statuette de l’American Academy le 9 février pour montrer plus clairement que sa performance d’Arthur Fleck échappe au-delà de l’interprétation d’un film de genre de super-héros.

