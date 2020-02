Joaquín Phoenix remporte l’Oscar du meilleur acteur grâce à Joker | AP

Le film Joker a donné à Joaquín Phoenix l’occasion de devenir créancier de l’un des prix les plus importants des Oscars, la meilleure catégorie d’acteur.

L’acteur a joué Arthur Fleck qui était un aspirant comédien destiné à devenir un super-vilain dans le film “Joker”.

Après sa quatrième nomination, Joaquin a réussi à remporter son premier Oscar, car avant la sortie du film dans le monde Joker a été félicité par de grands critiques de cinéma.

Vous pourriez être intéressé: Eminem fait sensation dans les réseaux sociaux après sa présentation aux Oscars

Joaquin a été largement salué pour les performances dans des films allant de “Gladiator” au biopic de Johnny Cash “Walk the Line”.

Cette victoire du meilleur acteur s’est avérée difficile à réaliser pour Joaquin Phoenix, après avoir été nommé précédemment, il n’avait pas eu l’occasion d’avoir la fameuse statuette entre les mains.

Suivez-nous sur Google Actualités, cliquez sur notre étoile

Dans son discours d’acceptation, Phoenix a déclaré qu’il ne se sentait pas au-dessus de ses collègues. Il a dit qu’il ne savait pas ce que ce serait si ce n’était pas pour jouer.

Phoenix avait été considéré comme le favori du prix avant la cérémonie de dimanche. “Joker” Il a également remporté l’Oscar de la meilleure partition originale, et est prêt pour le prix final de la nuit, meilleur film.

Phoenix est devenu le deuxième acteur à remporter un Oscar pour avoir joué le célèbre méchant de DC Comics qui était le même personnage.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Heath Ledger il a remporté un Oscar posthume pour avoir joué le Joker dans “Le chevalier noir” en 2008, la coïncidence entre les deux personnages a donc rendu les réseaux sociaux fous en faisant des comparaisons entre les deux interprétations.

Ce fut le deuxième Oscar que Joaquín a remporté au cours de la nuit, il a également réussi à être couronné comme l’un des plus grands lauréats de la même catégorie et décerne également des prix BAFTA et un Golden Globe.

Lire aussi: Shia LaBeouf, critiquée pour avoir discriminé le présentateur aux Oscars

.