Joaquin Phoenix remporte l’Oscar du meilleur acteur pour ‘Joker’

Joaquin Phoenix a remporté l’Oscar du meilleur acteur pour son travail sur Joker aux 92e Academy Awards.

Lors des 92e Oscars de ce soir, Joaquin Phoenix a remporté l’Oscar du meilleur acteur pour son rôle d’Arthur Fleck dans le film Joker réalisé par Todd Phillips. Joaquin Phoenix est le deuxième acteur à remporter un Oscar pour avoir joué au Joker, le premier étant Heath Ledger, qui a remporté le prix à titre posthume pour The Dark Knight de Christopher Nolan.

Joaquin Phoenix est le dernier acteur à avoir revêtu le maquillage et le costume du Joker sur grand écran, comme Cesar Romero, Jack Nicholson, Heath Ledger et Jared Leto. Joker est séparé de l’Univers étendu DC dans le but de créer de nouveaux scénarios uniques pour étendre le canon DC.

Warner Bros.a essayé de puiser dans les classiques de Scorsese tels que Taxi Driver et Raging Bull avec Joker, avec la vedette de Joaquin Phoenix dans un Gotham City des années 80 graveleux et ancré. En plus de diriger Joker, Todd Phillips a également écrit le scénario du film avec Scott Silver, l’homme derrière le drame de 2002 Mile avec Eminem.

Voici le synopsis officiel du Joker de Joaquin Phoenix:

Le réalisateur Todd Phillips «Joker» est centré sur l’ennemi juré emblématique et est une histoire de fiction autonome et originale jamais vue sur grand écran. L’exploration par Phillips de Arthur Fleck, qui est incarné de manière indélébile par Joaquin Phoenix, est celle d’un homme qui a du mal à trouver son chemin dans la société fracturée de Gotham. Un clown à louer de jour, il aspire à être un comique debout la nuit… mais trouve que la blague semble toujours être sur lui. Pris dans une existence cyclique entre l’apathie et la cruauté, Arthur prend une mauvaise décision qui provoque une réaction en chaîne d’événements qui s’intensifient dans cette étude de caractère granuleuse.

Réalisé par Todd Phillips à partir d’un scénario qu’il a co-écrit avec Scott Silver, Joker stars Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz, Bill Camp, Frances Conroy, Brett Cullen, Glenn Fleshler, Douglas Hodge, Marc Maron, Josh Pais et Shea Whigham.

L’art conceptuel de la Batmobile «Titans» révèle différentes conceptions du véhicule emblématique de Batman

Après sa brève apparition dans l’épisode de la semaine dernière, le concept art de la Batmobile des Titans a été publié et révèle différentes versions du véhicule emblématique de Batman.

Le dernier épisode de Titans a révélé un bref premier aperçu d’une nouvelle version de la Batmobile tandis que Dick Grayson est dans la Batcave via flashback. La version finale de la Batmobile dans l’univers des Titans semble s’inspirer de Batman 89 et de la série animée. L’art conceptuel a été publié et les conceptions initiales ont apparemment été inspirées par de nombreuses versions antérieures de la Batmobile sur différents supports. Vous pouvez consulter le concept art ci-dessous:

Aimez-vous le look de la Batmobile dans Titans? Quelle version de concept art est votre préférée? Commentaires ci-dessous!

La série se poursuit cette semaine avec l’épisode intitulé «Asile» et vous pouvez lire le synopsis officiel ci-dessous!

Lorsque The Messenger (star invitée récurrente REED BIRNEY) révèle que la mère biologique de Rachel est vivante et détenue par l’Organisation dans un mystérieux établissement psychiatrique, Rachel est déterminée à la sauver. Mais une fois à l’intérieur, les Titans sont confrontés à leurs vulnérabilités et leurs peurs les plus profondes.

Interprètes invités: Rachel Nichols comme Angela, Reed Birney comme The Messenger et Rachel Crawford comme docteur.

La série met en vedette Brenton Thwaites dans le rôle de Richard «Dick» Grayson / Robin, Anna Diop dans Koriand’r / Starfire, Teagan Croft dans le rôle de Rachel Roth / Raven et Ryan Potter dans Garfield «Gar» Logan / Beast Boy.

Titans est désormais disponible exclusivement sur DC Universe.

Michael Bezanidis

Michael est le rédacteur en chef de Heroic Hollywood. Lorsqu’il ne joue pas à des jeux vidéo, il écrit généralement sur le cinéma et la télévision.