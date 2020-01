Joaquin Phoenix rend hommage à Heath Ledger dans le discours d’acceptation des SAG Awards

Joaquin rend hommage là où c’est dû.



Dimanche soir, Joaquin Phoenix a remporté le prix SAG du meilleur acteur pour son rôle dans Joker et en acceptant le prix, l’acteur chevronné a profité de sa plate-forme pour honorer les autres acteurs hébergés dans la même catégorie tout en rendant également hommage à la Joker devant lui.

“Je me tiens ici sur les épaules de mon acteur préféré, Heath Ledger”, disait-il pour commencer son discours.

Il a ensuite souligné le talent des autres candidats m = tels que Leonardo DiCaprio, qui était en place pour son rôle principal dans Il était une fois à Hollywood

“Il y avait toujours deux autres gars contre lesquels j’étais opposé et nous perdions toujours face à ce seul enfant”, se souvient Phoneix. “Aucun acteur ne dirait jamais son nom parce que c’est trop, mais chaque directeur de casting chuchotait toujours, «C’est Leonardo» […] Vous m’inspirez depuis plus de 25 ans et tant de gens, merci beaucoup. “

Il a continué en attirant son attention sur Christian Bale qui a joué en face de Ledger à l’époque de Batman. Dimanche soir, il a été nominé pour le meilleur acteur pour sa performance dans Ford v Ferrari. “Vous vous engagez dans vos rôles d’une manière dont je ne peux que rêver […] C’est exaspérant. J’aimerais que tu suces une fois. “

En fin de compte, il prendrait également le temps de féliciter et de rendre hommage aux nouveaux arrivants relatifs trouvés dans Adam Driver et Taron Egerton, qui ont tous deux été nommés pour leurs rôles dans Marriage Story et Rocketman, respectivement.

“Je vous ai regardé ces dernières années et vous avez tourné ces belles performances, nuancées, incroyables et profondes”, a-t-il déclaré à Driver. “Je suis tellement ému par toi […] tu devrais être ici.”

Il a conclu: «Taron […] tu es si beau dans ce film et je suis si heureux pour toi, et j’ai hâte de voir ce que tu fais d’autre. ”

.