Joaquin Phoenix sur son régime extrême pour “Joker”

Phoenix a tout mis en œuvre dans ce rôle.



Dans une interview avec W Magazine pour la couverture de son numéro sur les meilleures performances, Joaquin Phoenix a été interrogé sur son régime alimentaire lorsqu’il travaillait sur Joker.

Il était clair juste en regardant le film que Phoenix devait avoir subi un régime sévèrement restrictif et maintenant, cela est confirmé.

“Eh bien, je vivais comme un ermite parce que je suivais un régime extrême”, a déclaré Phoenix à la publication. “Vous ne pouvez pas vraiment socialiser lorsque vous ne mangez ni ne buvez.”

Quant à savoir si le régime alimentaire et le rôle affectaient ses rêves, Phoenix a répondu: «Oui. Je rêvais toujours de nourriture. Je rêverais de manger un énorme repas. Et je me réveillerais en me sentant tellement coupable. “

On a également demandé à Phoenix s’il avait suivi une formation en danse pour le film. Il danse sur une grande série de marches dans le Bronx vers le point culminant du film: “Oui. Et j’ai travaillé avec un chorégraphe pour Joker. Normalement, je n’aime pas parler de personnage avec quelqu’un d’autre que le réalisateur, mais le chorégraphe m’a donné un vocabulaire qui a informé le rôle. Je voulais passer de la joie et de l’euphorie à quelque chose de douloureux. La danse m’a donné cette langue. Et la faim. “

Pour plus d’interviews avec les meilleurs interprètes de l’année, rendez-vous sur W Magazine.

