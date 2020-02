Joaquin Phoenix viserait le capitaine Hook dans Peter Pan Remake

Il a décroché une tonne de récompenses et de nominations pour son récent portrait du Joker, et maintenant nous entendons que Joaquin Phoenix a eu la possibilité de jouer un autre des méchants les plus célèbres de la culture pop. Un nouveau rapport de The Illuminerdi affirme que l’acteur – qui se prépare pour un Oscar ce week-end pour Joker – s’est vu offrir le rôle du capitaine Hook dans Disney’s Peter Pan remake, intitulé Peter Pan et Wendy.

C’est ce que dit le rapport, donc nous ne savons pas si Phoenix acceptera l’offre. Cependant, il est clair que la star est le premier choix pour incarner le méchant pirate accroché dans la dernière adaptation du conte classique de J.M. Barrie, qui devrait atterrir sur Disney Plus.

Ceux qui connaissent leur Peter Pan connaîtront la tradition selon laquelle quiconque joue à Hook jouera également M. Darling, Wendy et le père des autres enfants. Le DisInsider, dans son article, confirme que ce ne sera pas le cas dans PPAW, donc l’offre de Phoenix n’inclut pas un double rôle.

Cliquer pour agrandir

Cette nouvelle fait suite à un précédent scoop de The Illuminerdi, qui affirmait que Disney avait encordé une autre star de DC pour le film. Selon le journal, Margot Robbie est en train de regarder pour représenter la fée clochette. À ce stade du processus, il ne semble pas que l’un ou l’autre acteur ait signé le long de la ligne pointillée, mais le tournage devant commencer en avril, ils devront bientôt les verrouiller.

La production de Peter Pan et Wendy s’étendra ensuite jusqu’en août, se déroulant à Vancouver, au Canada. David Lowery et Toby Halbrooks, l’équipe de réalisateur / scénariste derrière le remake du studio Pete’s Dragon, sont sur place pour diriger le film et dessiner le scénario.

Bien sûr, Joaquin Phoenix a une histoire avec Disney, servant de chef de file à leur effort d’animation 2003 Brother Bear, mais nous devrons voir s’il sera accroché par la Mouse House pour jouer Peter Pan‘S Nemesis.