Joaquín Prat et un journaliste de «Cuatro al día», ravis des applaudissements pour les toilettes

Ces jours d’isolement que connaît tout le pays ont en quelque sorte servi à tirer le meilleur parti de chacun. L’initiative citoyenne la plus remarquable a été l’hommage rendu aux toilettes et à toutes les personnes exposées au virus dans leur travail avec de grands applaudissements. Depuis les balcons, les villes ont tourné avec elle et «Quatre par jour» a vécu les applaudissements de ce lundi 16 mars dernier.

Lidia Ruiz et Joaquín Prat dans «Cuatro al día»

Le programme a voyagé dans différentes parties de la géographie pour capturer comment des milliers de personnes se sont penchées par leurs fenêtres pour donner des applaudissements bien mérités. Depuis le tournage, Joaquín Prat a assisté avec enthousiasme aux images qui se passaient dans chacune des villes. La journaliste Lidia Ruiz était chargée de témoigner depuis la porte du Hôpital La Paz à Madrid la réponse des toilettes aux applaudissements.

Visiblement ému pour le moment, le journaliste a avoué que c’est très excitant voir les toilettes arrêter une minute leur activité pour sortir pour recevoir l’hommage. “Ils nous ont juste dit: “Nous devons continuer à travailler, merci beaucoup pour le soutien mais vous restez tous à la maison pour mettre fin à ce virus ensemble”“Ruiz a raconté de l’extérieur de l’hôpital. Joaquín Prat a partagé le même sentiment avec elle et a remercié les différents journalistes qui avaient couvert le moment.”

Moments difficiles

La veille, quelque chose de similaire c’est arrivé au présentateur de «Informativos Telecinco: Weekend», José Ribagorda. “J’avoue que j’ai rarement ressenti autant d’émotion et pas moins d’angoisse les informer d’une nouvelle que je n’aurais jamais voulu vous dire“a avoué le journaliste, qui voulait mettre une note émotionnelle au sommet du programme:” Tôt ou tard, ce ne sera qu’un mauvais rêve, vous verrez. Beaucoup d’encouragement à tous et, surtout, beaucoup, beaucoup de santé “, a-t-il conclu.

.