Joaquín Sabina, opéré d’urgence pour un accident vasculaire cérébral après sa chute d’une scène

Le chanteur Joaquín Sabina traverse un dur moment de santé suite à un accident subi le mercredi 13 févriero. Tout s’est passé au début du concert que l’artiste vétéran allait jouer au Wizink Center de Madrid. Cela est tombé de la scène et a dû être suivi rapidement par l’équipe de toilettes qui était en place. Sabina s’est alors plainte de fortes douleurs dans l’une de ses épaules mais est réapparue sur scène dans un fauteuil roulant pour communiquer que le concert devait être annulé.

“Avec toute la douleur dans mon cœur, je vais à l’hôpital parce que je me sens si mal, vous ne pouvez pas imaginer combien je ressens cela”Sabina se dit très affligée, dans un fauteuil roulant porté par Joan Manel Serrat, chanteuse et grande amie de l’artiste vétéran. À ce moment, les partisans de Sabina se sont calmés et c’est que malgré la chute spectaculaire qu’il a vécue, il semblait qu’il n’était pas mal du tout puisqu’il avait pu y réapparaître. Ce que nous attendions peu, c’est que le diagnostic allait se compliquer de manière notoire, car les responsables de l’hôpital où il est hospitalisé ont officiellement confirmé RTVE.

De la clinique Ruber de Madrid, il a été signalé que Sabina se rétablit aux soins intensifs après avoir été opérée par un hématome intracrânien. De plus, le chanteur a trois fissures propres à l’épaule gauche, qui dans ce cas nécessiteront simplement une immobilisation, comme l’a rapporté son représentant José Navarro. De la clinique, il a été rapporté que l’évolution est positive et que tout au long de la journée, une déclaration sera publiée donnant tous les détails sur l’état de santé du chanteur aujourd’hui. Comme TVE le rapporte également, ce jeudi, un scanner complet et d’autres tests seront effectués et il est prévu que l’hospitalisation ne dure pas moins de 48 heures.

Sa vie fera le saut à la télévision

Joaquín Sabina se remet de la chute alors que parallèlement l’ambitieux biopic sur sa vie et sa carrière professionnelle est en cours. Comme Variety a avancé il y a des mois, Fernando León de Aranoa réalisera une fiction télévisée et un documentaire dédié exclusivement à Sabina. Dans ce projet, Endemol Shine Boomdog, BTF Media et Sony Music España travailleront ensemble dans lequel Sabina lui-même est impliqué, comme il l’a lui-même confirmé il y a quelques semaines. “Je peux mettre fin à certains mythes ridicules”, a-t-il déclaré.

