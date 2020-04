Joby Harold est le nouveau scénariste de séries télévisées Obi-Wan Kenobi de Disney + – / Film

Joby Harold, dont les crédits d’écriture incluent Awake, King Arthur: Legend of the Sword, et la prochaine Army of the Dead de Zack Snyder, a été embauché comme le nouvel auteur de la série sans titre Obi-Wan Kenobi sur Disney +. Obtenez les détails ci-dessous.

Variety a les nouvelles, rapportant que Harold prend le relais en tant qu’écrivain de l’émission après la fermeture de l’émission plus tôt cette année. Le scénariste de Drive Hossein Amini a rendu les scripts, les décors ont été construits, le personnel a été embauché et la star Ewan McGregor était de retour à bord … mais Lucasfilm a décidé de débrancher et de repartir à zéro, en jetant les scripts d’Amini et en commençant la recherche d’un nouvel écrivain pour venir prendre le relais. Cette recherche, qui à une époque aurait inclus les vétérans mandaloriens Dave Filoni et Christopher Yost en option, est maintenant terminée, car le studio a embauché Joby Harold pour remettre les choses sur les rails.

Harold est un choix inattendu pour ce travail, car il est sans doute mieux connu en tant que producteur qu’écrivain à ce stade. Il a produit ou produit Edge of Tomorrow, Robin Hood, John Wick: Chapter 3 – Parabellum et la série WGN America Underground, entre autres. Côté écriture, il a écrit et réalisé son premier long métrage, Awake, en 2007, et une décennie s’est écoulée avant que son scénario pour King Arthur: The Legend of the Sword ne soit finalement produit. Ce film était censé lancer une franchise de six films, mais n’a pas été suffisamment performant pour obtenir même une suite, sans parler de cinq. Army of the Dead est en post-production et il est à bord pour écrire un autre projet Transformers, mais ce sont les quatre seuls crédits d’écriture répertoriés. C’est la première fois qu’il écrit pour la télévision.

McGregor et directeur Deborah Chow (Better Call Saul, The Mandalorian) sont toujours connectés. Les détails de la version remaniée des scripts sont évidemment surveillés de très près à ce stade, mais nous supposons qu’elle comportera toujours un jeune Luke Skywalker à un certain titre. (S’il ne présente pas un jeune Luke, ce serait une étape énorme pour Disney, qui s’est accroché à ses personnages Star Wars pré-établis autant que possible humainement depuis l’achat de Lucasfilm en 2012.) La première itération de la série allait qui se déroulera huit ans après Star Wars: La vengeance des Sith et selon la rumeur, il comporterait un Jar-Jar Binks barbu, mais il n’est pas clair si l’une de ces idées fera partie de ces nouveaux scripts. Espérons que la deuxième fois soit le charme de celui-ci.

Articles sympas du Web: