Jodie Comer pourrait être furieuse dans le spin-off de Mad Max

George Miller travaille sur trois nouveaux films Mad Max. Alors que deux d’entre eux seront les suites directes de Mad Max: Fury Road (2015), probablement avec Charlize Theron et Tom Hardy à nouveau comme Furiosa et Max … le troisième projet est un spin-off de Furiosa qui, apparemment, racontera la histoire d’origine du personnage intrépide. Selon une rumeur, le studio et le réalisateur auraient déjà trouvé l’actrice parfaite pour jouer le nouveau rôle de Furiosa.

Selon Geeks WorldWide, l’actrice Jodie Comer (Killing Eve, 2018) sera en charge de jouer une jeune femme furieuse dans le prochain spin-off de Mad Max. Cependant, ce n’est pas la seule révélation, car ils garantissent également que Richard Madden, qui jouera Ikaris dans The Eternals, fera partie de la distribution. Et même décrire leur personnage comme sujet “Impressionnamment beau avec le visage d’un ange qui est marqué par une blessure profonde sur son front cousue avec des agrafes chromées brillantes.” Bien que ces informations ne soient pas officielles, pourquoi devrions-nous soupçonner une description aussi précise que la précédente?

Jusqu’à présent, nous n’avons pas plus d’informations sur ce mystérieux spin-off, mais Miller commencera à filmer cet automne la première des suites de Fury Road cet automne, après avoir conclu son nouveau film Three Thousand Years of Longing.

Mad Max: Fury Road est sorti en 2015 et a reçu 10 nominations aux Oscars, y compris la nomination du meilleur film.

