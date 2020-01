Jodie Whittaker parle de sa célébrité et des réactions des fans de Doctor Who

Depuis qu’elle a décroché le rôle principal dans Doctor Who, Jodie Whittaker est devenue un visage bien connu de nombreux Whovians. Cela vient avec des réactions, bonnes et mauvaises, de fans passionnés par la série. Jodie Whittaker a révélé ce qu’elle pense vraiment être dans la série de science-fiction et ce qu’elle pense des réactions des fans.

Qu’est-ce que Jodie Whittaker a à dire sur le fait de jouer dans «Doctor Who»?

Mandip Gill, Jodie Whittaker et Tosin Cole de Doctor Who aux studios SiriusXM de New York | Dia Dipasupil / .

Jodie Whittaker a déclaré à Jimmy Fallon que sa vie avait changé dès qu’elle avait obtenu le rôle de Doctor Who. Selon l’actrice, “Vous êtes célèbre avant d’avoir mis les pieds sur le plateau pour le rôle.” En rejoignant le spectacle, “Vous êtes accueilli dans cette famille extraordinaire, qui est l’Univers Who.”

“C’est vraiment magnifique”, dit Whittaker. Cependant, «c’est une chose du jour au lendemain». Elle mentionne que «même si [she’s] un acteur et à l’époque [she] avait 35 ans, [she] était encore comme “Oh mon Dieu, les gens me regardent.” “” Vous pensez [she’d] être un peu habitué à cela [she’d] a été sur [TV] avant, mais [Doctor Who] c’est autre chose », dit-elle.

Qu’est-ce que l’actrice a à dire sur les réactions des fans à «Doctor Who»?

Dans une interview avec Huw Fullerton de Radio Times, Jodie Whittaker déclare que Doctor Who ne peut pas plaire à tous les fans. “Il y a des morceaux que les gens aiment,” dit-elle, “et des morceaux que les gens n’aiment pas.” Cependant, “vous ne pouvez pas répondre à tout cela.” Tout ce que ceux qui sont derrière la série peuvent faire est de “raconter les histoires” [they] Veux dire.”

Selon l’actrice, ceux qui sont derrière la série en ont aussi de l’amour. “[She and the rest of the cast are] guidé du point de vue de l’un des plus grands fans de Doctor Who [she knows]», Déclare Whittaker. «Sous la direction des écrivains et des [showrunner] Chris Chibnall, [they] envie [they’re] entre de très bonnes mains. ”

Qu’est-ce que Jodie Whittaker a à dire aux fans de “Doctor Who”?

Pour les Whovians, anciens et nouveaux, Jodie Whittaker représente un changement pour le spectacle bien-aimé. Doctor Who est en constante évolution mais cette régénération est plus intense que jamais. Aux nouveaux fans, Whittaker dit à Jimmy Fallon que «Que vous ayez [a] le point de référence de toute autre saison est un peu hors de propos parce que c’est un spectacle pour tout le monde. “Whittaker ajoute qu’elle est” un nouveau Whovian “elle-même.

Cela correspond à ce que Whittaker a déjà dit à propos de l’émission, dans une interview avec Maureen Ryan, de TV Guide. Comme elle l’a dit à l’époque, la série «touche tellement de gens parce qu’elle est inclusive plutôt qu’exclusive». Cela ne signifie pas, cependant, qu’il n’y a pas non plus de friandises pour les fans plus âgés. Dans la saison 12, Whittaker raconte à Fullerton de Radio Times, “nous avons de vieux monstres qui reviennent.”

Les fans peuvent également se réjouir de “certains défis à venir pour le docteur et pour la famille.” Whittaker dit que le spectacle est “aussi épique et dramatique et aussi drôle et aussi effrayant que [fans] veulent que ce soit. “Elle continue en disant que la saison 12” nous emmène sur [an] voyage émotionnel. “Au cours de ce” voyage “, les fans” découvriront des choses sur les personnages qui [they] jamais vu auparavant. “

“C’est une progression naturelle, et cela ne régurgite pas le terrain qui a été couvert”, explique Whittaker. Cependant, “ce n’est pas non plus une courbe complète du monde que vous connaissez et des personnages que vous connaissez”.