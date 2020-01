Jodie Whittaker s’apprête à revenir dans la saison 13 de Doctor Who

Dans une interview avec EW, Docteur WhoLe 13ème médecin de Jodie Whittaker a officiellement confirmé qu’elle allait en effet revenir en tant que timelord titulaire de la 13e saison de la BBC America. La série diffuse actuellement sa douzième saison avec l’épisode 12.05 intitulé “Fugitive of the Judoon” qui devrait être diffusé ce dimanche 26 janvier.

“Oui, je fais une autre saison,” Dit Whittaker. “C’est peut-être une exclusivité massive que je ne suis pas censé dire, mais il m’est inutile de dire [I don’t know] car ce serait un énorme mensonge!…Je l’adore absolument. À un moment donné, ces chaussures vont être remises, mais ce n’est pas encore le cas. Je m’accroche fermement! “

La saison dernière 11, le nouveau docteur, Jodie Whittaker, a été rejoint par une toute nouvelle distribution de personnages de la série, y compris Bradley Walsh, Tosin Cole et Mandip Gill et dans un rôle récurrent Sharon D Clarke. Chris Chibnall a succédé en tant que scénariste en chef et producteur exécutif de Steven Moffat pour la série.

La série a commencé à diffuser sur BBC America en 2005, suit le Docteur, un étranger d’une race appelée Time Lords dont la planète d’origine est Gallifrey, et est créée par Sydney Newman (Les Vengeurs) et produit par Russell T. Davies (Torchwood), Julie Gardner (Torchwood), Steven Moffat (Sherlock), Phil Collinson (Coronation Street), Piers Wenger (Comment je vis maintenant), Beth Willis, Brian Minchin (Wizards vs. Aliens), Caroline Skinner (Notre fille) et Mal Young (Scousewives désespérées).