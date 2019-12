Jodie Whittaker veut un docteur qui croise les 9e et 10e médecins

Après une trop longue attente, Médecin Qui revient enfin le jour de l'An pour sa douzième saison en première avec un double-inspiration inspiré de James Bond appelé "Spyfall". Cela mettra en vedette Stephen Fry à la tête du MI6 et montrera Whittaker's Doctor et ses compagnons enquêtant sur une menace extraterrestre sinistre pour le secret britannique. agents. Ce que nous avons vu jusqu'à présent indique que la série revient également avec style, mais que pourrait-il y avoir d'autre pour le treizième Docteur?

Eh bien, Whittaker a quelques idées. L'un des aspects les plus appréciés de Docteur Who sont les épisodes «multi-docteurs». Celles-ci ont commencé en 1972 avec «The Three Doctors», qui a réuni William Hartnell, Patrick Troughton et Jon Pertwee. Le plus récent était le 50e anniversaire spécial "The Day of the Doctor", qui a montré les médecins de David Tennant et Matt Smith, des apparitions de camée de tous les médecins précédents (ainsi que le nouveau Peter Capaldi) et pour couronner le tout, une merveilleuse apparence spéciale de Tom Baker.

Maintenant, Whittaker a nommé ses choix pour son épisode multi-docteurs. Quand le Radio Times lui a demandé qui elle voulait en faire, elle a répondu:

"Je dirais David (Tennant), parce que j'ai déjà travaillé avec lui et il est brillant et Chris (Eccleston). C’est ce que j’aimerais, car après avoir travaillé avec eux tous les deux auparavant, je sais que ce serait une période incroyable. »

Cliquer pour agrandir

Tennant serait facile à convaincre, étant resté proche de la franchise depuis son départ du rôle. Eccleston serait cependant un peu plus délicat. Il a fameusement quitté la série sous un nuage, allant jusqu'à blâmer la BBC pour l'avoir mis sur liste noire et affecté négativement sa carrière dans les années qui ont suivi. Cependant, il semble s'être réchauffé à l'émission au cours des dernières années, peut-être parce que les personnes spécifiques avec lesquelles il ne s'entendait pas sont parties.

Quoi qu'il en soit, en 2023, ce sera Docteur Who60e anniversaire et ils voudront cuisiner quelque chose de très spécial. Et si Whittaker est toujours le docteur d'ici là, elle arriverait à la fin de son mandat, alors quelle meilleure façon de l'envoyer avec style en exaucant son souhait et en corrigeant les choses avec Eccleston?