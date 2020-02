Joe Amabile ne voulait pas vivre à Los Angeles avec Kendall longtemps avant la rupture

Les fans se sont vraiment rassemblés autour de Joe Amabile malgré son peu de temps sur The Bachelorette. Il a finalement trouvé l’amour avec Kendall Long sur Bachelor in Paradise. Ils ont récemment révélé qu’ils avaient rompu. Découvrez ce que Long avait à dire sur ce qui a conduit à la rupture surprenante.

Kendall Long et Joe Amabile ont rompu après «Bachelor in Paradise»

Kendall Long (G) et Joe Amabile | Michael Kovac / . pour The Gentle Barn

Long et Amabile se sont rencontrées lors de la saison 5 de Bachelor in Paradise et ont commencé à sortir ensemble. Ils ont poursuivi leur relation par la suite et Amabile a continué à participer à Dancing with the Stars.

Ils ont récemment emménagé ensemble et ont eu un chien. L’ancien couple a également parlé de se fiancer avant d’annoncer leur rupture.

«Nous avons décidé mutuellement de nous séparer. Joe a pris la décision de retourner à Chicago tandis que Kendall restera dans sa ville natale de Los Angeles », indique le communiqué selon Us Weekly. «Notre famille et nos amis ont toujours été un élément extrêmement important pour qui nous sommes en tant que personnes. Nous ne pouvons pas imaginer continuer notre vie sans eux plus près, surtout quand nous pensons fonder une famille à nous un jour. ”

La déclaration a également mis à jour ce qu’ils ressentent l’un envers l’autre après leur séparation. «Nous respectons tous les deux la décision de chacun et avons toujours beaucoup d’amour l’un pour l’autre. Nous apprécions tout l’amour et le soutien que chacun nous a apportés tout au long de notre relation », ont-ils déclaré.

Elle ne l’a pas vu venir

Longtemps ouvert sur leur séparation. L’ancienne star de la réalité pensait que leur relation allait dans une direction différente.

“Je ne l’ai pas vu venir”, a-t-elle déclaré sur Instagram, selon Us Weekly. «Chaque relation a des problèmes mais j’ai l’impression – avec Joe et moi – que nous étions les meilleurs amis. Tout était amusant, nous rassemblions un chien. Nous venions tout juste d’emménager… En fin de compte, Joe s’est senti comme s’il [life] à Chicago.”

Malheureusement, Long ne voulait pas le suivre à Chicago. Elle a également déclaré qu’ils n’avaient pas parlé de déménager en ville avant de signer un bail pour un endroit à Los Angeles.

«Je me disais:« Nous avons un an avec le bail. »C’était le calendrier pour moi», a-t-elle déclaré. “En aucun cas je ne pourrai jamais être fâché contre lui et avoir [resentment] vers lui, changer d’avis et choisir de déménager parce que je comprends le stress de vivre quelque part comme L.A loin de votre famille. C’était aussi une énorme raison pour laquelle je ne me voyais pas quitter L.A. au moins à ce stade de ma vie. “

Elle pensait qu’ils allaient se marier

La directrice artistique a parlé de son engagement envers leur relation. Elle croyait qu’ils allaient se marier.

«Je pensais que Joe et moi allions littéralement être mariés», a-t-elle déclaré. “Si quelqu’un me connaît, je ne suis pas la personne qui planifie mon mariage et je le faisais littéralement avec Joe.”

Elle a poursuivi: «Mais quelque chose de bizarre de finir quelque chose avec certains que vous pensiez que vous alliez épouser [is] vous avez presque l’impression d’avoir une meilleure idée de ce que vous recherchez. “

On dirait qu’elle est pleine d’espoir pour l’avenir. Amabile n’a pas encore parlé publiquement de leur rupture.