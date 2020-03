Joe Biden dit au travailleur qu’il est «plein de merde» par-dessus son discours

Joe Biden entre dans un débat houleux dans une usine automobile du Michigan avec un travailleur qui a affirmé que le candidat à la présidentielle violait le 2e amendement à droite.



La campagne de Joe Biden devient de plus en plus difficile chaque jour qui passe, même s’il est actuellement en tête des primaires démocrates. Alors que de plus en plus de candidats abandonnent la course, la principale compétition de Biden est actuellement Bernie Sanders. Cependant, Biden ne recule pas dans la course ou contre quiconque l’a apparemment mal cité.

Pete Marovich / .

Selon des rapports publiés en 2019, Obama était déjà préoccupé par le fait que Biden se lance dans la course à la présidentielle de peur que Biden ne “se gêne”. Obama ne s’est peut-être pas trompé à ce sujet. Biden a dit quelques choses douteuses dans le passé et des images récentes de lui entrant dans un débat houleux avec un travailleur automatique n’ont pas semblé aider son cas. Comme l’automobile a affirmé que Biden essayait de “mettre fin à notre deuxième amendement”, Biden a appelé “des conneries”. En fait, il n’a pas dit cela – il a insisté sur le fait que le travailleur était plein de merde avant de lister les sangles qu’il possède.

“Je soutiens le deuxième amendement”, a déclaré Biden. “Le deuxième amendement – tout comme en ce moment, si vous criez” feu “, ce n’est pas la liberté d’expression.”

Biden a continué à participer au débat houleux jusqu’à ce que quelqu’un de son équipe commence à interférer. Même alors, Biden a nié que l’une de ces “vidéos virales” soit réellement vraie et a dit au travailleur de l’automobile: “Ne soyez pas comme le cul d’un cheval.”

Jetez un œil à l’argument ci-dessous.

