Joe Budden croit que Jay Z Bodied Jay Electronica sur “un témoignage écrit”

Joe Budden croit fermement que Jay Electronica a été corsé par Hov sur son propre album.



Troisième meilleur artiste hip-hop de tous les temps, Joe Budden a révélé qu’il pensait que Jay Z avait surpassé Jay Electronica sur son premier album très attendu, A Written Testimony (2020). Le rappeur à la retraite et ses associés Joe Budden Podcast ont pris le temps d’analyser sans discernement le projet du rappeur de la Nouvelle-Orléans dans sa totalité. Alors que de nombreux participants à la culture croient que les contributions de Hov au LP étaient nécessaires, bien conçues et exécutées à la perfection, d’autres pensent que Jay Z aurait pu prendre la vedette de Jay Electronica sur son propre travail. Il se trouve que la personnalité médiatique hip-hop convoitée croit ce dernier et a eu quelques vues supplémentaires sur la performance de Jay Electronica sur l’album par rapport à Hov. Theo Wargo / .

Lors de l’épisode de samedi (14 mars) du JBP, l’ex-animateur né dans le New Jersey n’a pas hésité à penser à Un témoignage écrit affirmant que le “Better in Tune” a été éclipsé par son homologue de Roc Nation et a exprimé sa déception. avec le projet qui a pris près d’une décennie pour sortir. À environ 32:15 de l’épisode, Joe Budden exprime avec franchise ses réflexions sur le projet en déclarant:

“C’est une erreur. En tant que rappeur, je vous le dis, il (Jay Electronica) s’est fait gifler (par Jay-Z).” Joe a poursuivi: “Certes, c’est de la haine, mais c’est de la haine de rappeur. Parce que, lorsque vous déplacez le poteau de but, en tant que rappeur, je le vois. Au cours de la dernière décennie, vous avez tous mentionné Jay Elec avec Hov. Et Jay Elec se positionne de cette façon sur sans doute l’une des meilleures pistes de l’histoire de ‘Exhibit C.’ C’est la rime de Dieu. “

La personnalité des médias, âgée de 39 ans, a ensuite clarifié sa déclaration de “ haïr ” un témoignage écrit autour de la marque de 41h00, déclarant:

“Je déteste cet album. F * ck ce dont vous parlez. Je le déteste. La haine est mon déçu. Pour que je dis que je suis déçu, je ne me suis pas attendu à quoi que ce soit.”

Alors que Joe Budden aurait pu être déçu de la performance de Jay Electronica lors de sa première sortie, l’ancien associé de Roc-a-Fella, Choke No Joke, a révélé son dédain pour la contribution de Jay Z à l’album en écrivant un sacré soliloque sur son compte Instagram en prenant coups de feu à l’honcho de la tête de Roc Nation

Découvrez l’épisode complet du podcast Joe Budden dans le lien de streaming fourni ci-dessous.

