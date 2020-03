Joe Budden et Jay Electronica Beef Over ‘A Written Testimony’

Joe Budden et Jay Electronica sont en guerre.

Le rappeur devenu animateur de podcast a pesé sur les débuts tant attendus du Roc Nation MC Un témoignage écrit sur un épisode récent de son «Joe Budden Podcast». L’album, arrivé vendredi, présente JAY-Z sur une grande partie des 10 titres. Selon Budden, ce n’était pas une décision intelligente d’inclure le «meilleur rappeur du monde».

“C’est une erreur”, a déclaré Joe à propos de la forte présence de Hov. “En tant que rappeur, je vous le dis, [Jay Electronica] a été giflé [by JAY-Z]. “

Il a ajouté: «C’est de la haine, mais c’est de la haine de rappeur parce que, quand vous déplacez le poteau de but, en tant que rappeur, je le vois. Et pour la dernière décennie, vous avez tous mentionné Jay Elec avec Hov. Et Jay Elec s’est positionné de cette façon sur sans doute l’un des plus grands morceaux de tous les temps avec “Exhibit C.” C’est de la rime au niveau de Dieu. “

Un fan a alerté Jay Elec des critiques de Budden avant de répondre avec un mème de DaBaby disant “Fuck it” et a tagué Rory, co-animateur de Budden.

Peu de temps après, Budden a répondu à Jay Electronica. «Je ne me suis jamais vraiment fait un peu chier sur mon propre projet… @ moi, pas Rory», a-t-il déclaré.

Jay Elec a riposté en insultant le catalogue de Budden. «Je n’ai jamais entendu tes albums, frère. qu’Allah bénisse votre carrière de journaliste », a-t-il tweeté.

Budden est revenu avec une autre fouille, disant qu’il avait supprimé tous les vers d’Electronica et transformé le projet en mixtape JAY-Z. “Je vous ai enlevé le vôtre et c’est une mixtape Hov maintenant … Que la paix soit sur vous aussi King”, a-t-il ajouté.

je n’ai jamais entendu vos albums bro. qu’Allah bénisse votre carrière de journaliste. 🙏🏿🙏🏿🙏🏿

– J A Y E L E C T R O N I C A (@JayElectronica) 17 mars 2020

Jay Electronica a répondu en disant à Budden qu’il devrait le remercier de lui avoir donné de quoi parler pour son prochain épisode de podcast. «Assurez-vous que vous me donnez également mon crédit pour avoir allumé le prochain épisode de podcast. #DrakeIsMySpiritAnimal », écrit-il.

Un témoignage écrit est finalement arrivé vendredi après un retard de 13 ans. Le projet, qui a reçu des éloges de la critique, devrait débuter avec 25 à 28 000 unités d’album équivalentes.