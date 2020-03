Joe Budden partage son mème “Toxic Ex” drôle inspiré du coronavirus

Joe Budden pourrait devenir le nouveau visage du mème “Toxic Ex-Boyfriend”, prenant la place de Future. Cependant, cette fois, il est centré sur le coronavirus.



Nous reconnaissons que le coronavirus est grave, mais afin de maintenir un certain niveau de raison, les gens s’amusent à faire des mèmes sur le virus. Au cours des derniers mois, Future a été la star des mèmes “Toxic Ex-Boyfriend” qui sont devenus viraux. Ils sont devenus populaires autour de la saison des fêtes comme un moyen pour les gens de se moquer de ces ex embêtants qui utilisent la période joyeuse de l’année comme un moyen de se retrouver dans la vie de leur ancien amant. Maintenant, c’est le coronavirus qui fait entrer les gens, et Joe Budden s’est imposé comme la nouvelle star du mème drôle “Toxic Ex”.

Budden a partagé une photo de lui dans sa piscine tout en vérifiant son téléphone. Dans la légende, il a écrit: “Je vérifie juste que tu vas bien, ça devient fou là-bas … la NBA a suspendu tous ses jeux, de la même façon que je devrais l’avoir quand j’étais avec vous … soyez en sécurité, je vous aime. ” Ses partisans ont eu un coup de pied hors de la légende, et le modèle “SuperStar6ix” a ri et l’a appelé “super toxique”.

Il a répondu: “@ superstar6ix ORRRRR responsable 🙄😂.” Elle le frappa avec: “@joebudden, c’est un appât qui provoque littéralement des émotions 🤣 à peu près toxique”. ” Découvrez Joe Budden en tant que nouveau coronavirus “Toxic Ex-Boyfriend” ci-dessous. Apparemment, quelques personnes ont volé la légende et l’ont en fait envoyée à leurs ex.

.