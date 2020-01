Joe Budden répond au dissert «Trader Joe» d’Eminem

Joe Budden ne veut plus fumer avec Eminem.

Après que Slim Shady l’ait disséqué sur son nouvel album Music To Be Murdered By, Budden s’exprime. Dans le dernier épisode de “The Joe Budden Podcast”, l’ancien de Slaughterhouse dit qu’il veut que le rappeur de Detroit arrête de le disséquer.

“De la même manière que je pense qu’il devrait cesser de dissiper Lord Jamar, il devrait cesser de me disséquer”, a déclaré Joe. “Ay quoi que nous ayons eu, cet échange, quand vous avez fait toutes les vidéos, les vidéos d’entrevue” Trapped in the Closet “, et quand j’ai dit tout ce que j’ai dit sur le pod, c’était un moment.”

Sur le «Lock It Up», assisté d’Anderson .Paak, Em appelle son ancien signataire de Shady Records. “Tryna sauve à Kroger / Alors, pourquoi devrais-je me foutre de Trader Joe,” raconte-t-il.

Mais Budden dit qu’il en a fini avec le boeuf. «Nous avons eu notre échange et c’est fini. En 2020, je ne peux pas nourrir de négativité envers non seulement l’un des meilleurs rappeurs, mais quelqu’un contre qui je ne suis pas en colère. C’est ce que nous devons arrêter de faire », a-t-il déclaré.

Leurs retombées remontent à 2017 lorsque Joe a partagé ses réflexions sur l’album Revival d’Eminem. Em a riposté sur son morceau de Kamikaze “Fall” (“La chose la plus proche qu’il a eu à frapper est des salopes qui claquent”, rappe-t-il). Budden a déclaré plus tard qu’il avait été un meilleur rappeur qu’Eminem au cours des 10 dernières années. “J’ai été meilleur que toi toute cette putain de décennie!”, A-t-il dit.

Music To Be Murdered By présente également «I Will», une collaboration avec les anciens camarades de bande de Joe Slaughterhouse, KXNG Crooked, Royce da 5’9 ″ et Joell Ortiz.

Regardez Joe s’adresser à Eminem à 15h00.