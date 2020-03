Joe Budden révèle qu’Azealia Banks était presque co-hôte de “State of the Culture”

Joe Budden et ses trois co-hôtes de “State of the Culture” ont visité “The Breakfast Club” où ils ont discuté de la façon dont ils se sont tous réunis.



Ce serait un spectacle intéressant de voir Azealia Banks animer une émission sur Revolt TV, et selon Joe Budden, cela s’est presque produit. L’État de la culture co-anime Joe Budden, Remy Ma, Brandon “Jinx” Jenkins et Eboni K. Williams se sont rendus au The Breakfast Club où la salle bondée a discuté de la série à succès Revolt. Budden a été interrogé sur la façon dont lui et Diddy avaient eu quatre hôtes et Budden a partagé qu’au départ, la première idée était d’avoir seulement deux personnes.

“L’idée originale était de deux”, a déclaré Budden. “Moi et une autre personne.” Charlamagne a mis au défi l’hôte du podcast de dire le nom de la personne, mais finalement, l’animateur de radio s’écrie simplement: “À un moment donné, c’était Azealia Banks.” La réaction dans la pièce a été surprenante car tout le monde a exprimé que c’était un visuel difficile à imaginer pour eux.

“En théorie, quelle idée incroyable”, a ajouté Budden. Quelqu’un a marmonné: “Je me demande combien de temps cela aurait duré.” Budden a répondu: “C’est ce que je voulais créer. Quelque chose que vous diriez:” Combien de temps ça va durer? ” Cela n’a pas fonctionné pour une raison quelconque. Alors nous avons dit, d’accord, nous en avons besoin de trois. Et ensuite, lorsque nous avons testé les trois … “Budden a été interrompu mais son compatriote animateur de l’État de la Culture Brandon” Jinx “Jenkins qui a plaisanté: “Étais-je vraiment pas censé être sur ce spectacle, sh * t.”

Budden a poursuivi en disant que lors des tests d’écran, il était évident qu’une quatrième personne devait être ajoutée. Remy a sonné que pendant les tests d’écran, ils ont appris que “Rem est comme Joe, elle a juste une perruque. Donc c’était comme si nous en avions besoin de quatre.” Découvrez Budden qui explique comment lui et Diddy ont élaboré le format de l’état de la culture ci-dessous.

