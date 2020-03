Joe Exotic Casting: quel acteur devrait incarner Tiger King dans une série télévisée?

HISTOIRES CONNEXES

Le succès fulgurant de Tiger King de Netflix a insufflé une nouvelle vie à une version scriptée potentielle du conte sordide, déclenchant une frénésie alimentaire autour du casting du maître de piste titulaire.

Au moins une demi-douzaine d’acteurs et de passionnés autoproclamés de Tiger King, dont Dax Shepard et Edward Norton, ont fait campagne pour ce rôle haut en couleur. “Si je ne suis pas interprété comme Joe Exotic dans le biopic éventuel, Hollywood est brisé”, a craqué Shepard sur Twitter la semaine dernière, provoquant cette réponse ironique de Norton: “Um, pas de côté, mon pote. Vous êtes trop jeune et chamois et vous le savez. “

Le jeu du chat et de la souris de la paire a déclenché un débat plus large et plus sérieux sur les médias sociaux pour savoir qui serait le choix parfait pour représenter le polygame tueur d’armes à feu en face de Carole Baskin de Kate McKinnon dans la potentielle série limitée, qui est en développement actif à Universal Content Productions. Parmi les autres noms jetés dans le mélange miaou: Steve Buscemi, Danny McBride, Thomas Lennon et Billy Bob Thornton.

Et cela raye à peine la surface.

Après avoir scanné les Interwebs pour d’autres suggestions populaires, et intégré quelques idées, nous avons réduit le champ aux 13 prétendants aux pattes dans le sondage ci-dessous. Selon vous, quel acteur serait le Joe Exotic définitif?

Maintenant, avant de voter, quelques FYI: Le scrutin se termine demain, le 31 mars, à 18 h HE. Et les résultats seront gardés secrets jusqu’à ce qu’ils soient révélés sur TVLine plus tard cette semaine.