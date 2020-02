Joe Hill a été rejeté comme écrivain Doctor Who

Joe Hill a eu un début dans l’industrie littéraire compliquée, avoir à changer de nom de scène pour ne pas être comparé à son père, le grand Stephen King. Malgré cela, après des années de dévouement, il a obtenu un grand premier succès avec Heart-Shaped Box (The Dead Man’s Suit) qui est devenu son entrée dans les ligues majeures des best-sellers littéraires. Il a ensuite obtenu des succès avec Horns (qui a été adapté dans un film avec Daniel Radcliffe), NOS4A2 (un titre curieux qui se prononce “Nosferatu”) et The Fireman. Mais son plus grand succès est sorti des livres, quand il est entré dans l’industrie de la bande dessinée et a sorti Locke & Key, une bande dessinée d’horreur et d’aventure qui est devenue un classique instantané et non pas un petit nombre “le Sandman de cette génération” “

Aujourd’hui, le 7 février, l’adaptation de Locke & Key est sortie via Netflix, ce qui a permis à Joe Hill de mener une tournée de presse commentant différents aspects. Dans l’une des interviews, accordée à CBR, Hill a révélé quelque chose de curieux: postulé pour le poste d’écrivain de la célèbre série télévisée de science-fiction Doctor Who… mais à la BBC, ils ne le voyaient pas capable de raconter les aventures du Docteur.

Voici comment Joe Hill a raconté sa tentative de faire partie de la franchise britannique:

«Il y a des années, j’ai vu tous les chapitres de Doctor Who joués par David Tennant avec mes enfants, et nous avons adoré. J’ai un TARDIS dans mon salon, un TARDIS grandeur nature directement sur le mur. Je voulais vraiment écrire pour Doctor Who, alors j’ai écrit quelques approches des histoires de Doctor. J’ai eu trois bonnes idées. Et, curieusement, cela m’a permis de passer un week-end avec Neil Gaiman, et Neil a édité mes idées. Gaiman a évalué [mis propuestas conmigo] et a dit: “J’aime ça, je n’aime pas ça, je voudrais voir ça, je ne veux pas voir ça, personne ne veut voir ça.” »

Avec l’aide de Neil Gaiman, Hill a pu concevoir une poignée de propositions pour Doctor Who. Mais quand Hill les a envoyés à la BBC Ils ont répondu de manière négative presque immédiatement:

«J’ai reçu une lettre de refus 48 heures après l’envoi de ma proposition. La lettre disait: “Nous ne laissons jamais un Américain écrire pour ce spectacle et si nous le faisions, nous ne commencerions pas avec vous.” Ce fut le rejet le plus dur de ma carrière. »

Doctor Who est l’une des plus anciennes émissions de télévision britanniques de tous les temps et a un fandom qui s’étend à travers le monde, même dans Spaghetti Code, nous avons notre Whovian, Edgar Olivares, qui a grandi en regardant le Docteur des années soixante Dans sa lointaine enfance.

La série de la BBC se concentre sur les aventures de l’aventurier extraterrestre excentrique mais brillant connu sous le nom de Docteur, ainsi que sur ses assistants et compagnons qu’il recrute lors de ses voyages à travers l’univers, l’espace et le temps. La série, qui a commencé en 1963 et a duré jusqu’en 1989, a reçu une suite en 2005 qui l’a ramenée à la conscience de la culture pop.

