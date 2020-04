Joe Pantoliano espère revenir en tant que cyber dans Keanu Reeves “ The Matrix 4 ”

Joe Pantoliano espère pouvoir faire un retour en tant que Cypher aux côtés de Neo de Keanu Reeves dans The Matrix 4.

La Matrix 4 a commencé sa production plus tôt cette année à San Francisco, mais elle a été arrêtée en raison du coronavirus. Warner Bros.a reculé de plusieurs dates de sortie, mais le studio conserve pour l’instant The Matrix 4 sur sa place de mai 2021. L’une des perspectives les plus excitantes de The Matrix 4 est de voir le retour de Keanu Reeves en tant que Neo, Carrie-Anne Moss en tant que Trinity et potentiellement Jada Pinkett Smith en tant que Niobe.

Pour cette raison, il sera également intéressant de voir comment The Matrix 4 ramène Neo de Keanu Reeves et Trinity de Carrie-Anne Moss, tous deux décédés à la fin de The Matrix Revolutions. Cypher de Joe Pantoliano est décédé dans le premier film, mais l’acteur a révélé dans une interview à CinemaBlend qu’il faisait campagne pour un retour:

“Ouais, ça m’intéresserait. Je doute qu’ils vont me ramener. J’ai fait pression pour cela, croyez-moi. J’ai envoyé de petites notes à Lana et lui ai demandé de ne pas répondre. “

Aimeriez-vous voir Joe Pantoliano revenir en tant que Cypher dans The Matrix 4? N’hésitez pas à partager vos réflexions dans la section commentaires ci-dessous!

La matrice et ses deux suites ont collectivement gagné un total de 1,6 milliard de dollars au box-office mondial. Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss ont représenté Neo et Trinity, respectivement, dans les trois chapitres de la série de films Matrix, chacun étant réalisé par Lana et Lilly Wachowski.

Réalisée par Lana Wachowski à partir d’un scénario qu’elle a co-écrit avec Aleksandar Hemon et David Mitchel, le prochain film met en vedette Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Yahya Abdul-Mateen II, Jonathan Groff, Toby Onwumere, Eréndira Ibarra, Neil Patrick Harris, Jessica Henwick, Priyanka Chopra, Andrew Caldwell et Brian J. Smith.

La sortie de Matrix 4 est actuellement prévue dans les salles le 21 mai 2021. Restez à l’écoute de Heroic Hollywood pour toutes les dernières nouvelles entourant la suite très attendue et assurez-vous de vous abonner à notre chaîne YouTube!

Source: CinemaBlend