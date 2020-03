Joe Pérez-Orive présentera «Hey Joe» au # 0 après avoir quitté sa chaise sur le jury «OT»

‘Operación Triunfo’ a libéré Joe Pérez-Orive mais Joe Pérez-Orive ne lâche pas la télévision. Le directeur marketing de Live Nation Spain est déjà enregistrement d’un nouveau programme après son parcours de jury au TVE et au Gestmusic talent show, où il était présent aux éditions 2017 et 2018, valorisant des candidats tels qu’Amaia, Aitana, Famous et Alba Reche, entre autres.

Joe Pérez-Orive et Coque Malla dans ‘Hey Joe’

Joe Pérez-Orive présentera «Hey Joe», un nouveau programme qui sera bientôt présenté en première # 0. Défini par la chaîne comme un “road movie musical”, sera composé de quatre tranches dans lesquelles il parcourra le monde pour connaître l’origine et le développement de genres musicaux tels que reggae, né en Jamaïque, ou courir et courir narco, du Mexique.

L’espace reliera ces sons à l’histoire de leur pays et les reliera aux émotions humaines, aux artistes et aux instruments. Cette production de La Caña Brothers pour Movistar + abordera cette quatre genres devenus des rythmes universels. Lors de son voyage en ballon, Joe sera accompagné de personnalités telles que l’humoriste Pepe Colubi et le musicien Coque Malla.

Premier programme en tant que présentateur régulier

‘Hey Joe’, du nom de la chanson américaine des années 1960 interprétée par des artistes tels que Jimi Hendrix, Wilson Pickett ou Willy Deville, représente le deuxième projet télévisé de Joe Pérez-Orive sur Movistar +. Cependant, c’est le premier solo, puisque dans le précédent, ‘Jon & Joe: Au Nom de Jésus’, il était accompagné du journaliste Jon Sistiaga. Ce programme avait certains liens avec son nouvel espace, puisqu’il s’agissait également d’un voyage musical, en l’occurrence aux États-Unis, pour découvrir l’origine du rock chrétien.

