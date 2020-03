Joe Quesada de Marvel partage une photo du dessin de Catwoman

Joe Quesada de Marvel a récemment dessiné Catwoman de DC et partagé une photo pour notre plus grand plaisir.

L’un des artistes et des forces créatives les plus emblématiques de Marvel est Joe Quesada, qui occupe actuellement le poste de vice-président exécutif et directeur créatif de la société de divertissement. Dans un cas rare, la superstar de Marvel a attiré un regard assez impressionnant sur l’emblématique femme fatale Catwoman de DC.

Joe Quesada est apparu dans l’émission The Original Drink and Draw Social où il a créé le dessin de Catwoman. Sur son Twitter, le directeur créatif de Marvel a partagé une photo haute résolution de son dessin Catwoman, que vous pouvez consulter ci-dessous.

Ma Catwoman de @Drink_and_Draw ce soir pic.twitter.com/K7Y5Rbyjm7

– JoeQuesada (@JoeQuesada) 6 mars 2020

Le point de vue de Joe Quesada sur Catwoman n’est pas nécessairement révolutionnaire, mais il est toujours intéressant de voir quelqu’un d’un camp différent montrer son point de vue sur un héros. Dans le dessin, Catwoman porte des lunettes classiques et un costume moulant. Catwoman de Joe Quesada a également une boucle de ceinture pour terminer le costume.

C’est assez fantastique pour Joe Quesada, l’un des chefs de file de Marvel, de faire quelque chose comme ça pour un personnage qui est techniquement issu de leur publication rivale. À la fin de la journée, la rivalité entre Marvel et DC est tout à fait arbitraire car les deux se sont imposés comme des pionniers pour des raisons très différentes. En fait, Joe Quesada a déjà présenté une partie de son travail dans les bandes dessinées de Batman.

Que pensez-vous de Joe Quesada de Marvel dessinant Catwoman? Faites le nous savoir dans les commentaires!

Catwoman reviendra au grand écran dans The Batman. Les détails de l’intrigue sur The Batman sont actuellement secrets, bien que le film se concentrera sur un jeune Bruce Wayne et comportera une galerie de méchants de Rogues qui comprend Catwoman, The Penguin et The Riddler. Le film de Matt Reeves suivra Batman pendant ses années de formation en tant que protecteur de Gotham City et utilisera les compétences de détective du Dark Knight dans une plus large mesure que les films DC précédents. Il devrait être le premier chapitre d’une nouvelle trilogie avec Robert Pattinson dans le rôle de Batman.

Réalisé par Matt Reeves à partir d’un scénario qu’il a co-écrit avec Mattson Tomlin, le film met en vedette Robert Pattinson dans le rôle du Caped Crusader, Zoe Kravitz dans le rôle de Catwoman, Paul Dano dans le rôle du Riddler, Jeffrey Wright dans le rôle du commissaire James Gordon, John Turturro dans le rôle de Carmine Falcone, Peter Sarsgaard comme Gil Colson, Jayme Lawson comme Bella Reál, avec Andy Serkis comme Alfred Pennyworth et Colin Farrell comme le pingouin.

Le Batman sortira en salles le 25 juin 2021.

Source: Joe Quesada