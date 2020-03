Joe Rogan a complètement détruit la carrière d’un autre comique en 10 minutes

Carlos Mencia et Joe Rogan travaillaient tous deux vers des objectifs similaires dans le monde de la comédie à la même époque. Les deux comédiens ont tous deux fréquenté l’un des plus grands clubs de comédie de Los Angele.

La carrière de comédien de Mencia semblait être sur la bonne voie jusqu’à une rencontre avec Rogan un soir. Quel est le seul événement qui a finalement mis fin à la carrière de Mencia?

Début de la comédie de Carlos Mencia

Joe Rogan | Ronald Martinez / .

Mencia a commencé sa carrière de comédien à la fin des années 80. Curieusement, sa décision de changer son nom de Ned à Carlos a vraiment aidé le comédien à lancer sa carrière sur un terrain réussi.

Mencia espérait qu’en changeant son nom, il serait plus accepté et populaire sur la scène comique latino-américaine de l’époque. Sa décision a semblé porter ses fruits et Mencia a commencé à tourner avec d’autres comédiens latinos tels que Pablo Francisco. HBO a même sélectionné Mencia comme hôte de Loco Slam, une émission spéciale de HBO dédiée à la présentation de comédiens latinos.

En 2002, son spécial HBO a abouti à un prix CableACE pour la meilleure comédie stand-up. Quelques années plus tard en 2005 et le spectacle de Mencia’s Comedy Central, Mind of Mencia, premiers ministres. L’émission est devenue un succès instantané et a fini par diffuser 64 épisodes.

Après ce qui semble être deux décennies très réussies dans la comédie, la question se pose: qu’est-il arrivé à Mencia? S’il était si populaire à cette époque, pourquoi est-il si peu pertinent et inconnu de nos jours?

La troublante réputation de Carlos Mencia en tant que comédien

Les choses ont commencé à devenir assez poilues pour Mencia vers 2006. Même si la première saison de Mind of Mencia a été un succès global, il convient de noter que tout ne s’est pas déroulé sans encombre pour Mencia ou le spectacle. Mencia a reçu des critiques insinuant que la configuration et le concept de Mind of Mencia ressemblaient étrangement au Chappelle’s Show.

En 2007, George Lopez l’a appelé pour avoir volé 13 minutes de matériel et avoir eu l’audace de l’inclure dans son spécial HBO. Ari Shaffir, un autre collègue comédien, confronte Mencia sur scène au Comedy Store à propos d’une plaisanterie qu’il prétendait que Mencia lui avait volée lorsque Shafir ouvrait pour Mencia.

Bien que Mencia essaie de mettre fin aux accusations, les preuves et le témoignage de Shaffir parlent d’eux-mêmes. La réputation de Mencia en tant que voleur se construit rapidement.

Malheureusement, les plaintes et les allégations ne s’arrêtent pas là. La plus grande explosion de Mencia était encore à venir.

Le tristement célèbre incident de Joe Rogan avec Carlos Mencia

C’est Rogan qui a déclenché la tristement célèbre confrontation qui allait finalement mettre en lumière les actions de Mencia une fois pour toutes. Rogan a pris sur lui d’affronter Mencia sur scène dans le Comedy Store en 2007. Rogan utilise ce temps pour faire exploser Mencia pour toutes les blagues qu’il a volées à d’innombrables comédiens au fil des ans.

Une fois de plus, Mencia essaie de mettre fin à la conversation, mais entre la quantité écrasante de preuves de Rogan et la foule engageante, Mencia n’a jamais vraiment eu de chance.

L’impact et les résultats de l’incident de Carlos Mencia

Mencia a tenté de revenir de cet incident, mais sa carrière n’a jamais tout à fait rebondi comme il le souhaitait. En 2011, il a tenté de retourner dans le monde de la télévision avec son documentaire Carlos Mencia: New Territory, mais les critiques mitigées associées à son histoire tumultueuse ont laissé Mencia et sa carrière tomber de la carte pour ainsi dire.

Bien que de nombreuses personnes et comédiens aient soutenu l’action de Rogan, il a malheureusement reçu une partie du contrecoup de l’incident chauffé. Le Comedy Club a interdit Rogan pendant deux ans pour avoir diffusé des images des incidents au public et aux médias. C’est difficile à croire, mais les agents de Rogan ont même fini par le laisser tomber.

Cependant, comme le montrent les faits et les tendances, la carrière de Rogan a fini par atteindre des niveaux de réussite beaucoup plus élevés qu’il n’aurait pu l’imaginer.

Partout, des comédiens se souviennent ou ont entendu parler de l’incident qui s’est produit entre Rogan et Mencia. De nombreux comédiens étaient reconnaissants à Rogan d’avoir risqué sa carrière pour protéger leurs droits et leur matériel. Bien qu’il ait eu lieu il y a de nombreuses lunes, l’événement passionné fait toujours l’objet de discussions aujourd’hui.