Joe Rogan a eu de belles choses à dire sur les compétences de combat de Logan Paul

Joe Rogan est l’une des personnalités les plus célèbres de l’UFC. Les fans aiment écouter Rogan parce qu’il est si bien informé sur les combats à l’UFC qu’il fait son travail depuis si longtemps. Et, en ce qui concerne le célèbre YouTuber Logan Paul, Rogan a en fait de belles choses à dire sur lui.

Joe Rogan pense que Logan Paul est fou

Joe Rogan | Michael Schwartz / WireImage / .

Comme l’a dit Rogan sur son podcast, Paul est un célèbre millionnaire de YouTube qui n’a vraiment pas besoin de faire ce qu’il a récemment fait, qui est des sports de combat. Les sports de combat, en particulier l’UFC, sont connus pour ne pas être un sport très rentable, en particulier pour les personnes qui ne sont pas au sommet de la chaîne alimentaire.

En fait, certains des combattants UFC les moins célèbres peuvent s’attendre à gagner 12 000 $ pour combattre. La boxe est un peu différente, mais malgré tout, Paul se met là-bas, risquant des blessures, s’entraînant avec de vrais combattants, puis combattant dans de vrais combats.

Bien que dans ses deux combats les plus célèbres, qui étaient ses combats contre son compatriote YouTuber, KSI, Paul n’ait remporté aucun des deux combats, cela n’a pas empêché Rogan de penser qu’il était fou. C’est parce que, comme l’a dit Rogan, Paul participe également à de nombreux autres types de sports de combat. Par exemple, sur son podcast, Rogan a regardé une vidéo de Paul assommant un homme avec une seule gifle. Cela a montré à Rogan à quel point Paul est fou et puissant.

Logan Paul a aussi des talents athlétiques

En plus de cette démonstration de force, Rogan a été impressionné par les capacités de lutte de Paul. Comme Rogan l’a mentionné, Paul a réellement lutté au lycée, et il n’était pas non plus un lutteur JV. Paul a en fait atteint la lutte de division I, ce qui est tout simplement de très haut niveau. Les compétences en lutte se trouvent également être une compétence très importante dans l’UFC, donc Rogan connaît son affaire quand il a fait l’éloge des capacités de lutte de Paul.

En outre, Rogan a été impressionné par la volonté de Paul de s’entraîner avec certains des combattants les plus talentueux de l’UFC. En particulier, Paul s’est battu avec Paulo Costa. Costa va bientôt se battre pour le titre des poids moyens.

De plus, bien qu’il n’ait pas remporté un seul match de boxe contre KSI, Paul a démontré des compétences de boxe décentes pour quelqu’un qui n’est qu’un YouTuber. Paul n’a jamais été mis KO non plus. Paul a en fait battu KSI pour un match nul lors de leur premier match et lors de leur match revanche, Paul a perdu contre KSI en raison des tableaux de bord des juges.

À tout juste 24 ans, Paul est encore jeune et peut continuer à pratiquer sérieusement les sports de combat s’il le souhaite. Et en ce moment, comme Rogan l’a dit sur son podcast, il semble qu’il le fera.

Quelle est la prochaine étape pour Logan Paul

Rogan n’a pas parlé de Paul rejoignant l’UFC, probablement parce que cela n’arrivera pas de sitôt. Cela dit, Rogan sait que les graines sont toutes là, c’est juste une question d’attendre que cette plante germe. Paul a un talent athlétique et il s’entraîne également dans tous les arts martiaux nécessaires pour l’UFC. Mais, même si rejoindre l’UFC n’est pas son rêve, Rogan dit que Paul pourrait avoir un combat à l’horizon.

Selon Rogan et son invité de podcast, Brendan Schaub, Paul pourrait se battre contre Dillon Danis dans un match de boxe dans un avenir proche. Danis est l’un des meilleurs amis et partenaires d’entraînement de Conor McGregor, bien que Danis ne se bat pas actuellement à l’UFC. Danis n’est pas non plus un boxeur, car il participe principalement à des tournois de MMA et de Jiu-Jitsu brésilien.

Paul et Danis ont tous les deux du bœuf, c’est pourquoi Rogan et Schaub pensent qu’ils pourraient se battre bientôt. Si et quand cela se produit, Rogan, ainsi que de nombreux fans de l’UFC, seront probablement à l’écoute pour regarder.