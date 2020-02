Joe Rogan daté et trompé sur ce naufragé

Deux torts ne font pas un bien. C’est ce que nos parents nous ont toujours enseigné, du moins. Moralement, les fans ne devraient probablement pas être heureux d’apprendre qu’un concurrent Survivor a été trompé. Mais certains fans ne seront peut-être pas si contrariés lorsqu’ils en apprendront davantage sur l’histoire de la relation du méchant Survivor avec Joe Rogan.

Alors, quel naufragé a pu résister aux tempêtes, aux défis exténuants, à la faim et à l’ostracisation sociale, mais n’a pas été en mesure de garder l’intérêt de Joe Rogan? Voici un indice: elle a également été hué hors de la scène de l’épisode de retrouvailles de Survivor: All-Stars.

Qui est Jerri Manthey?

Jerri Manthey, Sandra Diaz-Twine, Parvati Shallow et Russell Hantz | Jim Spellman / WireImage

Jerri Manthey est apparu sur trois saisons de Survivor, en particulier Survivor: The Australian Outback, All-Stars et Heroes vs. Villains. Manthey est bien connu pour être quelque chose d’un méchant sur Survivor. Cela pourrait être dû à son attitude abrasive et directe – Manthey ne mâche pas ses mots.

En fait, Manthey a tendance à avoir des confrontations semi-fréquentes avec d’autres naufragés. Un de ces incidents a eu lieu lorsque Manthey a accusé un autre naufragé de Kel Gleason d’avoir introduit de la viande de bœuf séchée dans le salon et de l’avoir mangée au camp. Lorsqu’aucune preuve n’a été trouvée, Manthey a refusé de reculer.

Dans sa biographie sur CBS, Manthey est décrite comme «aventureuse, aimante, spontanée, honnête et gentille. Ses passe-temps préférés incluent la photographie, la cuisine, la peinture, l’écriture, la lecture et son favori de tous les temps, le camping. Elle aime faire de la randonnée et / ou de la randonnée dans des endroits très reculés et inconnus afin d’échapper à la folie de Los Angeles. »

Manthey est également célèbre pour avoir été hué hors de la scène lors de l’épisode de retrouvailles de Survivor: All-Stars. Manthey a été criée lorsqu’elle a interrompu un débat entre Rob Mariano et Tom Buchanan pour dire: «Ce divertissement a un prix. Ce que cela nous a coûté, ce sont nos amitiés, nos sentiments, notre douleur, notre souffrance. Pour le divertissement. “

Quand ont-ils commencé à sortir ensemble et qui est Joe Rogan?

Joe Rogan | Michael S. Schwartz / .

Jerri Manthey et Joe Rogan se seraient réunis en 1997, avant que l’un ou l’autre n’ait vraiment fait ses grosses pauses à la télé-réalité. Joe Rogan est allé au lycée de Newton, Massachusetts, et a fait irruption dans la scène de la comédie de Boston en 1988. En 1997, Rogan a commencé à commenter pour l’UFC, et ce n’est qu’en 2001 qu’il a été invité à être l’hôte de Fear Factor.

Aujourd’hui, Joe Rogan continue d’être célèbre, surtout connu pour son podcast. Malheureusement pour les fans de longue date de ses commentaires sur l’UFC, Rogan a récemment décidé de ne pas participer aux diffusions ESPN des événements de l’UFC.

Qu’est ce qui ne s’est pas bien passé?

Joe Rogan | Jeff Bottari / Zuffa LLC / Zuffa LLC via .

Bien qu’il ne soit pas clair comment les deux se sont rencontrés, il est assez clair pourquoi ils se sont séparés. Tout en apparaissant dans un épisode de The Howard Stern Show, Rogan admet avoir trompé Jerri. Stern le coin, demandant à plusieurs reprises ce qui s’est passé.

“Il m’a dit que le problème avec vous, c’est que vous êtes égocentrique et que tout est moi moi moi moi”, a ajouté Stern.

«En fait, j’ai rompu avec lui. … Je ne veux pas lui faire de mal à la bouche. C’était une époque révolue et je lui ai pardonné de m’avoir blessé », a ajouté Manthey.

“Il t’a trompé?” demanda Howard Stern. Après une pause révélatrice, il ajoute: «Il l’a fait.»

«Nous avions l’habitude d’avoir des combats énormes. Nous avions l’habitude d’avoir les pires combats. … Parce que je voulais coucher avec d’autres filles. … J’ai fait une mauvaise chose, j’ai appris ma leçon… quelques fois. Écoute, je l’ai connectée avec un de mes amis! » dit Joe.

Manthey poursuit en soulignant que, même s’il était agréable de Rogan d’essayer de la présenter à quelqu’un de nouveau, cela n’a pas vraiment d’importance quand quelqu’un vient de vous tromper.